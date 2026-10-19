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انتقاد صریح نمایندگی ایران از زرادخانه اتمی رژیم اسرائیل

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در دو نشست جداگانه، ضمن انتقاد شدید از موانع موجود بر سر راه خلع سلاح هسته‌ای و تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی، به تداوم تروریسم اقتصادی علیه شهروندان ایرانی اعتراض کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۰۱
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نمایندگی ایران

به گزارش تابناک، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به برگزاری هفتادمین نشست «گروه کاری الف» کمیسیون مقدماتی سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO WGA) اشاره کرد و نوشت: «ایران در این نشست تاکید کرد که به‌رغم دهه‌ها تلاش بین‌المللی برای پیشبرد خلع سلاح و منع اشاعه هسته‌ای، اراده سیاسی لازم برای اجرایی شدن این معاهده (CTBT) همچنان وجود ندارد.»

نمایندگی ایران در ادامه این پیام با اشاره به رویکرد قدرت‌های غربی و تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی افزود: «زمانی که رئیس‌جمهور یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای، به‌طور علنی به داشتن برترین زرادخانه هسته‌ای جهان افتخار می‌کند، این موضوع واقعاً مایه نگرانی عمیق است. همچنین سرکشی‌های مداوم رژیم اسرائیل، همراه با در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای، اعتبار، کارآمدی و یکپارچگی نظام جهانی منع اشاعه و خلع سلاح را به‌شدت تضعیف می‌کند.»

در پیامی دیگر در شبکه ایکس، نمایندگی کشورمان در وین به سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) پرداخت و بخش‌هایی از مواضع مطرح‌شده در بیانیه عمومی ایران در این رویداد را منتشر کرد.

انتقاد شدید ایران از زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی و تروریسم اقتصادی در نشست‌های بین‌الم

بر اساس متن منتشر شده در این حساب کاربری، هیئت ایرانی در نشست مذکور خاطرنشان کرده است: «زمانی که اقدامات تجاوزکارانه و عامدانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با شکست مواجه شد، این اقدامات ابتدا شکل محاصره دریایی و هوایی به خود گرفت و سپس به یک تروریسم اقتصادی علیه تمامی شهروندان ایرانی در سراسر جهان تبدیل شد.»

لازم به ذکر است که سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) نهادی بین‌المللی است که وظیفه ایجاد بسترهای نظارتی برای ممنوعیت هرگونه انفجار هسته‌ای را بر عهده دارد، اما معاهده آن به دلیل عدم تصویب برخی کشورهای دارنده فناوری هسته‌ای از جمله رژیم صهیونیستی هنوز به فاز اجرایی نرسیده است. از سوی دیگر، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) نیز اصلی‌ترین سند و ابزار حقوقی بین‌المللی برای مبارزه با جرائمی است که ابعاد فرامرزی پیدا می‌کنند.

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ایران نمایندگی ایران خلع سلاح هسته ای بمب اتمی آزمایش های هسته ای اسرائیل زرادخانه هسته ای
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