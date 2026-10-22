اقدام خصمانه پارلمان اروپا علیه انصارالله یمن

به گزارش تابناک؛ پارلمان اروپا در این قطعنامه‌ از شورای اتحادیه اروپا - نهاد اصلی تصمیم‌گیرنده در این زمینه - خواست شاخه‌های نظامی و سیاسی جنبش انصارالله، همچنین رهبری و دستگاه نظامی و امنیتی آن را در فهرست گروه‌های «تروریستی» قرار دهد.

موضع‌گیری تند پارلمان اروپا علیه انصارالله و ایران

این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا می‌خواهد تحریم‌های هدفمند علیه این جنبش را به‌ویژه در ارتباط با زنجیره تامین موشک‌ها و پهپادها تشدید کند.

در این قطعنامه همچنین بر نقش حیاتی عملیات دفاعی امنیت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به «آسپیدس» تاکید و از گسترش ماموریت این عملیات استقبال شده است. این قطعنامه از کشورهای عضو می‌خواهد شناورها و تجهیزات هوایی بیشتری را که از امکانات و تجهیزات مناسب برخوردار باشند، در اختیار این عملیات قرار دهند.

پارلمان اروپا در ادامه حملات ارتش یمن به عربستان سعودی را نقض آشکار «حقوق بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل بشردوستانه» توصیف کرد.

این نهاد اروپایی همچنین در حرکتی خصمانه، آنچه را که «نقش بی‌ثبات‌کننده» ایران در منطقه خواند محکوم کرده است.

تأکید محسن رضایی بر استقلال تصمیم‌گیری انصارالله

این در حالی است که «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش‌تر با تاکید بر اینکه «انصارالله یک واحد نظامی ایرانی نیست و تصمیم‌گیری درباره قلمرو یمن را خود یمنی‌ها انجام می‌دهند» گفته بود: «انصارالله دلایل راهبردی خودش را برای تصرف مخا داشت. کنترل ساحل غربی، موازنه نظامی داخل یمن را تغییر می‌دهد و اهرم آن‌ها را در برابر عربستان سعودی و همچنین در دسترسی به دریای سرخ به‌شدت افزایش می‌دهد. در مورد باب‌المندب، نباید به‌طور خودکار فرض کنید آنچه ایران در هرمز انجام می‌دهد عیناً در آنجا هم تکرار خواهد شد. اینها دو تنگه متفاوت، دو وضعیت سیاسی متفاوت و دو بازیگر متفاوت هستند.»

منبع: ایسنا