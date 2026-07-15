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احضار دوباره سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه

سفیر انگلیس در تهران بار دیگر به وزارت امور خارجه احضار شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۹۹
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احضار دوباره سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، در پی اقدام ناموجه دولت انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ذیل قانون مقابله با تهدیدات دولتی، هوگو شورتر، سفیر انگلیس در تهران، امروز چهارشنبه توسط علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام خصمانه به وی ابلاغ شد.

در این جلسه احضار، مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، با انتقاد شدید از اظهارات ناشایست وزیر کشور انگلیس در پارلمان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد طرح ادعاهای بی‌اساس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامی غیرمسئولانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت انگلیس و اصول بنیادین حاکم بر روابط میان دولت‌ها است. 

وی افزود: این ادعاهای بی اساس در حالی صورت می‌گیرد که از دیرباز انگلیس پناهگاه سرکردگان و عناصر گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ضد ایرانی بوده است.

مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و نیز در مقابله با تروریسم، تصریح کرد هرگونه قانونگذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و یا برچسب‌زنی به اجزای تشکیل‌دهنده آن، با واکنش متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد.

اواخر هفته گذشته نیز به دنبال تکرار اتهام‌های واهی و بی‌اساس مقام‌های انگلیسی علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر این کشور در تهران از سوی علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد ناشایست دولت انگلیس در قبال ملت ایران، به وی ابلاغ شد.

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