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سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد

در واکنش به ادعای بی‌اساس مقامات ارشد انگلیس در انتساب حادثه ادعایی پایگاه نظامی فیرفورد به ایران، سفیر انگلیس در تهران امروز به وزارت خارجه کشورمان احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد غیرمسئولانه و مخرب انگلیس علیه ایران به وی ابلاغ گردید.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۴۴
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وزارت امور خارجه

به گزارش تانباک، دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه، با رد کامل ادعای بی‌اساس دولت انگلیس علیه ایران، تأکید کرد مقامات انگلیسی نمی‌توانند با فرافکنی و طرح اتهامات بی‌اساس علیه ایران، از پاسخگویی و مسؤلیت بین‌المللی خود به‌خاطر مشارکت در تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نیز میزبانی طولانی‌مدت گروه‌ها و عناصر تروریستی ضد ایرانی طفره بروند. 

یوسفی گفت: دولت انگلیس باید در اسرع وقت اسناد و مدارک اتهاماتش علیه ایران در ارتباط با حادثه ادعایی در پایگاه فرفورد را ارائه کند در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جدی در روابط دوجانبه تجدید نظر خواهد کرد که مسئولیت پیامدهای آن بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.

سفیر انگلیس تاکید کرد مراتب را به مقامات کشورش منتقل خواهد کرد.

 

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