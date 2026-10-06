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احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه ایران

در پی برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزی و موارد نقض‌ فاحش و گسترده حقوق بشر، امروز سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۷۶
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وزارت خارجه

به گزارش تابناک؛ سرکوب اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که امروز (سه‌شنبه) وارد چهاردهمین روز خود شد و همچنین موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، سفیر فرانسه در تهران را به وزارت امور خارجه کشاند.

* ابراز نگرانی نسبت به برخورد خشن نیرو‌های امنیتی فرانسه

بر اساس این گزارش و به‌دنبال برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزی و موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، عصر امروز (سه‌شنبه) ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵پیر کوشار سفیر فرانسه در تهران، از سوی حمید احمدی سرپرست اداره کل حقوق بشر به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش فارس، اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که امروز وارد چهاردهمین روز خود شد در اعتراض به وضعیت بد مدارس، فرسودگی مراکز تحصیلی، کمبود معلم صورت گرفته است و این اعتراضات با واکنش خشونت‌آمیز پلیس فرانسه همراه بوده است. براساس اخبار منتشر شده حداقل پنج هزار نفر در این اعتراضات دستگیر شده و برخی دیگر هم به‌شدت مجروح شده‌اند.

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه در این جلسه احضار، با یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه طبق معاهدات و اسناد ذیربط بین‌المللی، خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شد.

حمید احمدی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به برخورد خشن نیرو‌های امنیتی فرانسه با تجمعات مسالمت‌آمیز که منجر به جراحت و معلولیت تعدادی از معترضان از جمله نابینایی برخی از آنها و نیز بازداشت بیش از ۵۰۰۰ نفر شده است، تأکید کرد که استفاده از چنین سطحی از خشونت علیه معترضان در تجمعات مسالمت‌آمیز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

* ایجاد سازوکار مستقل برای رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر

این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین با اشاره به گزارش‌ها و تصاویر منتشره درباره ورود نیرو‌های امنیتی و پلیس مسلح به کلاس‌های درس و ضرب و شتم دانش‌آموزان و معلمان، خواستار ایجاد سازوکار مستقل جهت رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر و پیگیری گزارش‌های متعدد مبنی بر استفاده بیش از اندازه از زور و نقض حریم مدارس از سوی پلیس این کشور شد.

* به حقوق مشروع و قانونی شهروندان فرانسوی احترام بگذارید

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه با اشاره به مطالبات مشروع معترضان برای برخورداری از حق بنیادین آموزش و برخورداری از یک نظام آموزشی عادلانه و بدون تبعیض در فرانسه، از دولت این کشور خواست به حقوق مشروع و قانونی شهروندان فرانسوی به‌ویژه نسل جدید احترام بگذارد و مرتکبان نقض‌های فاحش حقوق بشر را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

امروز همچنین اسماعیل بقائی به وقایع جاری در فرانسه و برخورد با معترضان واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: روشن است که خشونت علیه پلیس، آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی قابل دفاع نیست و دولت موظف به برقراری امنیت و نظم عمومی است. اما تناقض در جای دیگری است: چرا همان رفتار‌ها و همان معیارها، وقتی معترض در ایران است، یک‌گونه تفسیر می‌شود و وقتی معترض در فرانسه است، به گونه‌ای دیگر؟! مشکل، اعتراض نیست؛ مشکل، دوگانه‌شدن معیار‌ها است. حقوق بشر و حق اعتراض اگر اصل‌اند، نباید با جغرافیای معترض تغییر کنند.

منبع: فارس

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