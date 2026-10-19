حمله شدید حسین شمس به منتقدان فوتسال/ همه افتخارات فدراسیون فوتبال برای فوتسال است

به گزارش تابناک، حسین شمس که مدتی در بیمارستان بستری بود، درباره فرایند درمانش گفت: تنگی نفس داشتم و به بیمارستان رفتم که گفتند یا ریه‌ام مشکل دارد یا رگ‌های قلبم بسته شده که متوجه شدیم رگ‌ها دچار گرفتگی شده و آنژیوگرافی هم جواب نداد و عمل جراحی انجام دادم. از کسانی که به عیادتم آمدند تشکر می‌کنم.

امیدوارم بازهم به فوتسال ایران کمک کنم

وی خاطرنشان کرد: کسی که نوکری مردم را می‌کند، فراموش نمی‌شود حتی اگر حکمی نداشته باشد و خانه‌نشین شود. تا آخر عمر شرمنده همه این افراد هستم و امیدوارم بعد از اینکه به‌صورت کامل سلامتی‌ام را به دست آوردم، به فوتسال ایران کمک کنم.

منتظر شکست فوتسال و فوتبال ساحلی هستند!

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران با انتقاد از صحبت‌های یکی از کارشناسان فوتبال در صداوسیما اظهار داشت: چند کارشناس که هنگام بیکاری پیدا می‌شوند و بعد هم تیم پیدا می‌کنند، صحبت‌های عجیبی در یک برنامه تلویزیونی زدند. یکی از آنها وقتی سر کار بود، از نظر او همه چیز گل و بلبل بود و به محض اینکه از آن سمت کنار رفت، همه چیز خراب شد! او اعلام کرد در همه رده‌ها باخته‌ایم و منتظر شکست فوتبال ساحلی و فوتسال ایران هم باشید!

می‌گویند چرا فوتسال موفق می‌شود!

شمس با اشاره به تورنمنت‌های پیش روی تیم‌های ملی فوتسال و فوتبال ساحلی ایران تصریح کرد: این صحبت‌ها در شرایطی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به بلاروس رفته و قرار است چند ماه دیگر در جام ملت‌های آسیا شرکت کند. تیم ملی فوتسال هم راهی مسابقات داخل سالن آسیا می‌شود. این افراد اصلاً کارشناس نیستند و طی ۵۰ سالی که در فوتبال ایران بوده‌اند، هیچ تحولی در فوتبال ایجاد نشده است. آنها یادشان افتاده حالا که فوتبال نتیجه نمی‌گیرد، چرا فوتسال باید موفق شود!

همه افتخارات فدراسیون فوتبال برای فوتسال است

وی با اشاره به افتخارآفرینی همیشگی فوتسال ایران در آسیا عنوان کرد: در ۲۵ سالی که من به تیم ملی فوتسال آمدم و قهرمانی‌های آسیا را کسب کردیم، همه افتخارات فدراسیون فوتبال متعلق به فوتسال است. حالا می‌گویند باید شرایط فوتبال برای فوتسال و فوتبال ساحلی هم تکرار شود. این افراد دنبال تیم می‌گشتند و دیدید یک هفته بعد یک تیم برای آنها پیدا شد! کسی نبود به این فرد بگوید که دو نامزد بهترین بازیکن آسیا داریم.

بروید خودتان را درست کنید!

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال با بیان اینکه تیم امید ایران حدود ۵۰ سال است به المپیک صعود نکرده، اظهار داشت: بروید خودتان را درست کنید. وقتی رأس کار بودند، می‌گفتند همه چیز خوب بوده و حالا که رفته‌اند، می‌گویند اگر طرح ما اجرا می‌شد، فوتبال ایران به برزیل می‌رسید! چند سال است که شما در فوتبال ایران هستید و بین پُست‌ها جابجا می‌شوید؟ متأسفم به این افرادِ بی‌هنر تریبون می‌دهند. چرا در آستانه مسابقات مهم تیم‌های ملی فوتسال و فوتبال ساحلی، از این تیم‌ها بدگویی می‌کنید؟

به افتخار فوتسال خبردار بایستید

شمس با مقایسه افتخارات فوتسال و فوتبال کشورمان تصریح کرد: فوتسال ایران ۱۴ قهرمانی آسیا دارد. در فوتبال چه دستاوردی داشتیم؟ علاوه بر بازیکنان و مدیران، قطعاً کارشناسان هم در این شکست‌ها مقصر هستند. باید به افتخار فوتسال و فوتبال ساحلی ایران خبردار بایستید؛ نه اینکه بگویید چرا آنها موفق می‌شوند. نگران هستم که بازیکنان تیم ملی فوتسال، این صحبت‌های مطرح شده را بشنوند. امیدوارم نادری و شمسایی (سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال ساحلی و فوتسال) موفق باشند و قطعاً هر دو تیم در مسابقات پیش رو قهرمان می‌شوند./ منبع: پایگاه خبری فوتسال