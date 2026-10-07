En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جواب بهاروند به اظهارات دبیر درباره فوتبال

نائب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ گفت: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند و ما همیشه این رویه را به فال نیک گرفته‌ایم.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۰۴
| |
2764 بازدید
|
۲
بهاروند

به گزارش تابناک؛ حیدر بهاروند، درباره اظهارات جدید علیرضا دبیر، پیرامون فوتبال عنوان کرد:جناب آقای دبیرباید بدانند ما از اینکه در کشتی چه در دوره وی، زنده یاد یزدانی خرم، استاد طالقانی، پهلوانان رسول و امیررضا خادم توفیقاتی داشته است بسیار خوشحالیم و البته کشتی ایران در همه ادوار گذشته جزو برترین‌های دنیا بوده است. ولی بد نیست بدانید فوتبال با بقیه رشته‌ها قابل مقایسه نیست و این را همه جهان می‌دانند.

به عنوان مثال برزیل و آلمان به عنوان کشور‌های صاحب فوتبال توفیقی کسب نکردند و ایتالیا حتی در صعود به جام جهانی دچار اشکال شده است در صورتیکه قهرمان ادوار مختلف جام جهانی است. ضمن اینکه فوتبال ایران در حوزه فوتسال و فوتبال ساحلی جزو بهترین‌های آسیا و جهان است و در فوتبال هم طبق رنکینیگ جزو سه تیم اول آسیا در همه سال‌های اخیر بوده است.

فوتبال را باید بر اساس هزینه کرد رقبا موردبررسی قرارداد که مثال واضحی در این باره هزینه‌های فزاینده عربستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و برخی کشور‌های شرق آسیا در فوتبال است که باز هم در این میان فوتبال ما با اقتدار به جام جهانی صعود می‌کند. در این میان بسیاری از کشور‌ها آرزوی صعود به جام جهانی دارند.

وی افزود:همه قوای کشوری به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت کافی و ورود دارند و این رویه را به فال نیک می‌گیریم. امیدواریم به همین شکل در جا‌های دیگر هم ورود کنند. در صورتیکه حرف‌های جدیدی هم وجود داشته باشد صحبت‌های دیگری درباره افراد هست که به موقع مطرح خواهد شد. برای همه رشته‌های ورزشی هم شامل فوتبال کشتی و دیگر رشته‌ها آرزوی موفقیت داریم.

بهاروند درباره پیشنهاد برخی باشگاه‌ها جهت اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به مردم شریف میناب گفت:در این زمینه پیشنهادی توسط برخی باشگاه‌ها مطرح شده بود که در هیات رئیسه در آینده مطرح خواهد شد.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

اشتراک گذاری
برچسب ها
حیدر بهاروند علیرضا دبیر فوتبال
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای دبیر درباره ارتباط فوتبالی‌ها با اینترنشنال
همان که علیرضا دبیر گفت؛ نظام تکلیف این فوتبال را مشخص کند
آمادگی بدنی خیره‌کننده پسر رونالدو در ۱۶ سالگی!
سرپرست باشگاه پرسپولیس: از مردم مازندران عذرخواهی می‌کنم / بازداشت مامور نگهبانی شرکت نفت آبادان در ویدئوی جنجالی
خط‌ونشان دبیر نتیجه داد؛ ویزای کشتی‌گیران صادر شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
18
پاسخ
ما فوتبال نمیخوایم جمش کنید بره بابا فوتبال میخوایم چیکار تو این وضع
جمش گنید پولش خرج جنوب کشور کنید و یا دهک 1 یا یک چیز بدردبخور دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
12
پاسخ
اقای دبیر درست میگه اینهمه پول ملیاردی در شرایط جنگی برای مربی ایزانی کمه خجالت داره
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
اتفاق تاریخی برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005rbc
tabnak.ir/005rbc