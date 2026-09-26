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واکنش نبی به اظهارنظر فوتبالی علیرضا دبیر

نایب رئیس فدراسیون گفت: دبیر سکاندار فدراسیون کشتی است و باید بداند سکانداری فدراسیون فوتبال  بسیار سخت است
کد خبر: ۱۳۹۶۱۰۰
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محمدمهدی نبی

به گزارش تابناک، مهدی محمد نبی، درباره صحبت‌های اخیر علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، مبنی بر اینکه نظام باید تکلیف فوتبال را مشخص کند، اظهار کرد: موضوعاتی را که علیرضا دبیر مطرح کردند، باعث تعجب ما شد؛ به این دلیل که تکلیف فوتبال سال‌هاست مشخص شده و خیلی جلوتر از کشتی، تکلیف فوتبال تعیین شده است. فدراسیون فوتبال مجمع عمومی و اساسنامه دارد و از قضا، فدراسیونی است که اساسنامه آن سال‌ها قبل به تأیید فدراسیون جهانی رسیده است.

وی افزود: فکر می‌کنم عدم مطالعه دقیق در این بخش‌ها باعث شده مطالبی تعجب‌آور از سوی این عزیزمان مطرح شود. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دارای اساسنامه، دستور کار، اختیارات و تشکیلات مشخص است و طبیعی است که اجازه دخالت به فدراسیون کشتی نمی‌دهد. باید بدانیم فدراسیون فوتبال در طول یک فصل، با کمک ۳۲ هیأت استانی و سازمان لیگ، بیش از ۳۰۰ هزار مسابقه برگزار می‌کند که اصلاً شوخی نیست.

نایب‌رئیس اول فدراسیون فوتبال عنوان کرد: برگزاری این تعداد مسابقه، امری خاص است که به سازماندهی، امکانات، بودجه و سخت‌افزار نیاز دارد. برای این ۴۰۰ هزار مسابقه باید ۴۰۰ هزار کوبل داوری اعزام کنیم که اصلاً موضوع ساده‌ای نیست. در کنار آن، بحث امنیت، پزشکی و بسیاری از موارد دیگر را نیز باید در نظر بگیریم.

نبی تصریح کرد: همه می‌دانید تیم‌های ملی فوتبال ساحلی و فوتسال ما در دنیا بسیار موفق بوده‌اند و در بالاترین رنکینگ جهانی قرار دارند. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ما نیز در رنکینگ ۲۲ دنیا قرار دارد. این موفقیت‌ها به همین شکل و یک‌شبه به دست نیامده و حاصل سال‌ها زحمت مربیان، باشگاه‌های داخل کشور، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، هیأت‌های استانی و ارکان اصلی خود فدراسیون بوده است.

وی ادامه داد: دوستان باید پیش از مطرح کردن چنین مباحثی مطالعه کنند و معلومات عمومی خود را افزایش دهند. نباید اطلاعاتی را که برخی دوستان به آنها می‌دهند، مبنای صحبت‌های خود قرار دهند. از دوستانی که در هر مجموعه‌ای مسئولیت دارند خواهش می‌کنم اگر نکته‌ای دارند، به فدراسیون فوتبال بیایند تا با هم صحبت کنیم. باید مسائل را از قبل از ما بپرسند تا در صحبت‌هایشان مطلبی را مطرح کنند که نشان ندهد جریانی در حال دنبال کردن مسائل خاصی است.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: این کارها نه دوستانه است و نه خصمانه. نمی‌دانیم باید اسمش را چه بگذاریم. ان‌شاءالله این‌گونه نباشد و هرکس سرش در کار خودش باشد و موضوعات مربوط به خود را پیگیری کند. مگر کار ما در جام جهانی ۲۰۲۶ خیلی راحت بود؟ آقایان، برادران ورزشی، دوستان، عزیزان و بزرگواران، تیم ملی در آن شرایطی که همه می‌دانیم چه سختی‌هایی به آن وارد شد، گوش به زنگ رفت و برگشت. می‌دانید چه محدودیت‌هایی داشتیم. نصف زمین در کشور آمریکا با پرچم ایران عزیز ما پوشانده شده بود.

نبی گفت: همه فکر می‌کردند سکوها در اختیار ما نیست، اما عکس این موضوع اتفاق افتاد و همه سکوهای داخل ورزشگاه، تیم ایران را تشویق می‌کردند. این مسائل با یک بشکن زدن به دست نیامده است، بلکه برای آن تلاش و زحمت زیادی کشیده شده است. در جام جهانی ۲۰۲۶، نتایج ما با کمک مربیان و بازیکنانمان در جامعه اثر گذاشت؛ آن هم در این دوره بحرانی که همه شاهدش بودیم و با وجود تمام سختی‌هایی که میزبان برای تیم ملی ایران ایجاد کرد. دبیر سکاندار فدراسیون کشتی است و باید بداند سکانداری فدراسیون فوتبال  بسیار سخت است.

نایب‌رئیس فدراسیون اشاره کرد: تا جایی که توانستیم، سال‌ها در ورزش زحمت کشیده‌ایم و ریش‌های خود را در این مسیر سفید کرده‌ایم. از دبیر هم می‌خواهیم تمرکزش را روی کشتی بگذارد تا این رشته بیش از پیش موفق باشد.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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محمدمهدی نبی فوتبال ایران فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال مصر علیرضا دبیر فدراسیون کشتی
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