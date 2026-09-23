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پای لژیونر ایرانی در اولین بازی شکست!

شروع لژیونر ایرانی در لیگ برتر فوتسال ازبکستان برخلاف انتظار خیلی زود با یک اتفاق تلخ همراه شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۰۱
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حامد خدایی 01

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، حامد خدایی که تابستان امسال همراه با علیرضا شیخلر، مرتضی فراهانی و محسن لطفی راهی فوتسال ازبکستان شده بود، قرار بود یکی از مهره‌های باتجربه پروژه جدید نورافشان برای فصل جدید باشد. این چهار بازیکن ایرانی باسابقه با هدف کمک به این تیم برای رقابت با مدعیان لیگ ازبکستان به این کشور منتقل شدند.

نخستین حضور خدایی در ترکیب نورافشان اگرچه با یک پاس گل خوب شروع شد اما در ادامه اتفاقی ناخوشایند رخ داد و این بازیکن ایرانی در جریان بازی دچار شکستگی پا شد؛ مصدومیتی که می‌تواند برنامه‌های او و تیم جدیدش را در ادامه فصل تحت تأثیر قرار دهد.

حامد خدایی؛ از پروژه لژیونری تا مصدومیت!

خدایی پیش از آغاز فصل جدید، یکی از چهره‌های باتجربه تیم نورافشان محسوب می‌شد. تابناک پیش از این نوشته بود که حضور هم‌زمان چهار فوتسالیست ایرانی در لیگ ازبکستان می‌تواند بار دیگر مسیر حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های خارجی را تقویت کند.

نورافشان نیز با جذب این بازیکنان به دنبال تقویت ترکیب خود برای فصل جدید بود؛ فصلی که رقابت در لیگ برتر فوتسال ازبکستان با توجه به حضور تیم‌های مدعی، ساده نخواهد بود. در گزارش پیشین تابناک، BMB به‌عنوان قهرمان سه فصل اخیر این رقابت‌ها معرفی شده بود. حالا مصدومیت خدایی در همان نخستین بازی، می‌تواند یکی از اتفاقات تلخ آغاز فصل برای این بازیکن ایرانی باشد.

مدت دوری خدایی از میادین مشخص نیست

در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره میزان آسیب‌دیدگی، محل دقیق شکستگی و مدت زمان دوری حامد خدایی از میادین منتشر نشده است و باید منتظر اعلام رسمی باشگاه و تیم پزشکی ماند. در صورت تأیید مدت زمان دوری، وضعیت خدایی می‌تواند برای نورافشان نیز اهمیت زیادی داشته باشد؛ چرا که این تیم روی تجربه بازیکنان ایرانی خود برای فصل جدید حساب باز کرده است. حامد خدایی حالا باید دوره درمان و بازتوانی خود را آغاز کند؛ بازگشتی که زمان آن به شدت مصدومیت و نظر پزشکان بستگی خواهد داشت.

گفتنی است، تیم نورافشان تاکنون سه بازی در دور اول لیگ برتر ازبکستان انجام داده که با دو برد و یک تساوی در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد و همچنان یکی از مدعیان لیگ برتر محسوب می شود. در بین لژیونرهای ایرانی تیم نورافشان، محسن لطفی در سه بازی اخیر تیمش موفق به زدن ۴ گل شده و علیرضا شیخلر هم ۳ گل به ثمر رسانده است.

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فوتسال ایران فوتسال ازبکستان حامد خدایی لیگ برتر فوتسال
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