یک ایرانی نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شد

به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز (جمعه) اسامی ۳ نامزد بهترین بازیکن سال آسیا را معرفی کرد که علیرضا بیرانوند در این لیست قرار گرفت.

دروازه‌بان تیم ملی کشورمان قرار است برای کسب این جایزه با دو ستاره تیم ملی عربستان یعنی فراس البریکان (الاهلی عربستان و تیم ملی عربستان) و سالم الدوسری (باشگاه الهلال و تیم ملی عربستان سعودی) رقابت کند.

ایران در بخش بازیکن سال فوتسال آسیا (حسین طیبی و سعید احمد عباسی) و مربی سال زنان (مرضیه جعفری) نماینده دارد.

فهرست کامل نامزد‌های جوایز بهترین‌های سال آسیا به شرح زیر است:

بازیکن سال آسیا

علیرضا بیرانوند (تراکتور و تیم ملی ایران)

فراس البریکان (الاهلی و تیم ملی عربستان)

سالم الدوسری (الهلال و تیم ملی عربستان سعودی)

بازیکن زن سال آسیا

هالی مک‌نامارا (ملبورن سیتی /اورتون و استرالیا)

کیم کیونگ یونگ (باشگاه فوتبال زنان نائگوهیانگ کره شمالی)

کیم هی ری (باشگاه فوتبال زنان ووهان جیانگدا/سوون اف سی زنان کره جنوبی)

بهترین لژیونر سال آسیا (مردان)

آیاسه اوئدا (فاینورد روتردام هلند / لیل فرانسه و تیم ملی ژاپن)

هوانگ این بیوم (فینورد روتردام / پورتوو کره جنوبی)

لی کانگ-این (پاری سن ژرمن/اتلتیکو مادرید)

بازیکن لژیونر سال آسیا (زنان)

آلانا کندی (شیر‌های شهر لندن و استرالیا)

کیتلین فورد (تیم زنان آرسنال و استرالیا)

یویی هاسه‌گاوا (زنان منچسترسیتی و ژاپن)

بازیکن سال فوتسال آسیا

حسین طیبی (گوهر زمین و تیم ملی ایران)

سعید احمد عباسی (گیتی پسند و تیم ملی ایران)

محمد اسامانموسا (کارتاخنا اسپانیا و تیم ملی تایلند)

مربی سال آسیا (مردان)

جوزف مونتمورو (زنان استرالیا و استرالیا)

گو کورودا (باشگاه فوتبال ماچیدا زلویا و ژاپن)

سادایوشی شیرای (زنان زیر ۱۷ سال ژاپن)

مربی سال آسیا (زنان)

ما چیائوچو (تیم ملی زیر ۱۷ سال چین)

مرضیه جعفری (خاتون بم بانوان و تیم ملی ایران)

پارک یون-جئونگ (زنان زیر ۲۰ سال کره جنوبی و تیم ملی کره جنوبی)

بازیکن جوان سال آسیا (مردان)

ماکی کیتاهارا (اف. سی توکیو و تیم ملی ژاپن)

ریون ایچیهارا (آلکمار هلند و تیم ملی ژاپن)

ریونوسکه ساتو (اف. سی توکیو، والنسیا و تیم ملی ژاپن)

بازیکن جوان سال آسیا (زنان)

کیم وون سیم (مدرسه فوتبال بین‌المللی پیونگ‌یانگ و کره شمالی)

یو جونگ هیانگ (اس. سی کره شمالی و تیم ملی کره شمالی)

نوآ فوکوشیما (آکادمی فوکوشیما و ژاپن)

فدراسیون سال آسیا (پلاتینیوم)

فدراسیون فوتبال ژاپن

فدراسیون فوتبال اردن

فدراسیون فوتبال عربستان سعودی

فدراسیون سال آسیا (الماس)

فدراسیون فوتبال چین

فدراسیون فوتبال تایلند

فدراسیون فوتبال ویتنام

فدراسیون سال آسیا (طلایی)

اتحادیه فوتبال هنگ کنگ، چین

فدراسیون فوتبال سراسری هند

فدراسیون فوتبال مالزی

فدراسیون سال آسیا (یاقوت سرخ)

فدراسیون فوتبال بنگلادش

فدراسیون فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال لائوس

فدراسیون منطقه‌ای سال آسیا

فدراسیون فوتبال آسه‌آن

اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی

فدراسیون فوتبال جنوب آسیا

جایزه تقدیر از رئیس AFC برای فوتبال پایه (طلا)

فوتبال استرالیا

فدراسیون فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال ژاپن

جایزه تقدیر از رئیس AFC برای فوتبال پایه (نقره)

فدراسیون فوتبال بنگلادش

فدراسیون فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال سراسری هند

جایزه تقدیر از رئیس AFC برای فوتبال پایه (برنز)

فدراسیون فوتبال کامبوج

فدراسیون فوتبال اندونزی

فدراسیون فوتبال میانمار

منبع: فارس