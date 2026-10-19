ساختمان فدراسیون فوتبال به نام شستا؛ ابهام در تلاقی «سکوت» و «های و هوی» + تصویر سند

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، ماجرای ضربه سهمگین قرارداد مهدی تاج با مارک ویلموتس، تمامی ندارد. قراردادی که برای آن پرونده‌ای هم در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شد و صحبت از «تضییع وجوه بیت‌المال» توسط مهدی تاج و همراهان او در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در زمان عقد این قرارداد بود.

قرارداد عجیب مارک ویلموتس، علاوه بر ضررهای مالی، از نظر فنی هم مشکلات فراوانی را برای تیم ملی فوتبال ایجاد کرد و ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تا آستانه حذف در اولین مرحله انتخابی پیش رفته بود؛ با این حال پس از جدایی ویلموتس و فسخ یک طرفه قرارداد، دراگان اسکوچیچ جانشین او شد و تقریباً در مأموریتی غیرممکن تیم ملی را از منجلاب نجات داد و در جهنم بحرین، تیم ملی را به مرحله بعدی رساند. در ادامه هم سرمربی کروات تیم ملی، موفق شد ایران را به جام جهانی ۲۰۲۲ برساند؛ این موفقیت‌ها درست در زمانی رقم خورد که مهدی تاج به بهانه بیماری قلبی و منع شدن از سوی پزشک بابت انجام کارهای سنگین، از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا داد و کنار رفته بود، اما وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و تیم ملی هم به جام جهانی رسید، کودتایی در فدراسیون رقم خورد، شهاب‌الدین عزیزی‌خادم توسط هیئت رئیسه وقت برکنار شد و چند ماه بعد مهدی تاج دوباره به ریاست برگشت.

ریاست مجدد مهدی تاج، شروع دوباره‌ای برای ناکامی‌های فوتبال ایران بود؛ در اولین قدم برکناری دراگان اسکوچیچ و بازگشت کارلوس کی‌روش توسط تاج رقم خورد که ثمره آن سنگین‌ترین شکست تاریخ تیم ملی در جام جهانی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل انگلستان بود. در ادامه هم که نه تیم ملی در جام ملت‌های آسیا راه به جایی برده و جز یک دوره که تیم ملی نوجوانان با برنامه‌ریزی قبلی به جام جهانی رسید، تیم‌های پایه هم نتیجه‌ای را رقم نزدند. تیم ملی فوتبال هم اگرچه به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد، اما در تورنمنتی که با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شد و از دو سوم گروه‌ها، سه تیم به مرحله حذفی راه پیدا می‌کردند، تیم ملی ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی در همان مرحله گروهی حذف شد و اتفاق ویژه‌ای را رقم نزد. حال و روز این روزهای فوتبال ایران هم به خوبی نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال با این شیوه مدیریتی کجای کار ایستاده است.

با این حال، آنچه این روزها دوباره داغ شده، ماجرای ساختمان فدراسیون فوتبال در خیابان سئول است. ساختمانی که یکی از لکه‌های سیاه در کارنامه ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال محسوب می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال، بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و همچنین منابع مالی فدراسیون فوتبال، قراردادی سنگین را با مارک ویلموتس به امضا رساند که از پس پرداخت دستمزد او برنیامد که باعث شد این مربی بلژیکی قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کند و با شکایت به فیفا درخواست غرامت کند. البته این تمام ماجرا نبود و فدراسیون فوتبال برای حفظ ویلموتس، پس از فسخ قرارداد مبلغ ۲ میلیون یورو از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) قرض کرد که این مربی مقابل عراق روی نیمکت بنشیند که حاصل آن هم یک شکست بود و تیم ملی در آستانه حذف. در ادامه اما فدراسیون فوتبال برای بازپرداخت این پول به مشکل خورد و این شرکت هم ششدانگ ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را که به نام فدراسیون فوتبال بود، با رأی دادگاه مصادره کرد.

اگرچه همانطور که در تصاویر مشخص است، سند ششدانگ ساختمان فدراسیون فوتبال واقع در کوچه سوم، خیابان سئول به نام شستا شد و از منظر حقوقی هرگونه جابه‌جایی سند، باید با برگزاری مزایده انجام می‌شد، اما اهالی فدراسیون فوتبال مدتی پیش مدعی شدند که توانسته‌اند ساختمان فدراسیون فوتبال را از شستا پس بگیرند. هرچند این اقدام از منظر قانونی در صورتی امکان‌پذیر بود که شستا برای فروش این ساختمان مزایده‌ای برگزار می‌کرد و فدراسیون با شرکت در آن، مجدداً ساختمان را می‌خرید یا اینکه با دستورهای ویژه‌ی حاکمیتی، شستا حاضر می‌شد این ساختمان را مجدداً به فدراسیون فوتبال برگرداند.

با تمام این اوصاف، پیگیری‌های خبرنگار تابناک در همان زمان از مدیران ارشد و همچنین روابط عمومی شستا راه به جایی نبرد و افراد اظهار بی‌اطلاعی کردند. اگرچه گذشت زمان، بار دیگر ماجرای ساختمان فدراسیون فوتبال و مالکیت شستا را به میان کشیده است. آنطور که پیش از این مدیران شستا گفته بودند، فدراسیون فوتبال پس از انتقال سند ساختمان سئول به نام این شرکت، تبدیل به مستأجر شده بودند و بابت ادامه حضور در ساختمان خیابان سئول باید به شستا اجاره می‌دادند. با این حال ادعای چندی پیش مدیران فدراسیون فوتبال مبنی بر بازپس‌گیری ساختمان روایت جدیدی بود. حالا اما فدراسیون فوتبال در حال جابه‌جایی از خیابان سئول به مرکز ملی فوتبال واقع در بلوار غربی ورزشگاه آزادی است و علاوه بر دفتر مهدی تاج، برخی دفاتر اداری فدراسیون فوتبال هم راهی ساختمان اداری آکادمی ملی فوتبال و مهمانسرای شهید مجد شده‌اند که کنار ساختمان فوتسال است.

جابه‌جایی اخیر، باعث زمزمه‌هایی در رسانه‌ها شد که روایت بازپس‌گیری ساختمان فدراسیون فوتبال از شستا را به چالش می‌کشید؛ اینکه شستا برای بیرون کردن فدراسیون فوتبال از ساختمان خیابان سئول حکم تخلیه گرفته و فدراسیون مجبور به ترک این ساختمان ۵ طبقه شده است. هرچند پیگیری‌های تابناک از برخی مدیران شستا نشان می‌دهد که مسئله چنین نیست و این منابع عنوان کردند که موضوع حکم تخلیه وجود ندارد. با این حال وقتی این منبع موثق در شستا با این سؤال تابناک مواجه شد که آیا سند ساختمان خیابان سئول هنوز در اختیار شستاست یا به نام فدراسیون فوتبال بازگردانده شد، اظهار بی اطلاعی کرد و اعلام شد ارتباط با مدیر بخش حقوقی برقرار می‌شود تا در این زمینه پاسخی دقیق‌تر از سوی شستا ارائه شود؛ هرچند این ارتباط برقرار نشد و پیگیری‌های مجدد خبرنگار تابناک هم با عدم پاسخگویی مدیران شستا همراه بود.

در همین راستا و سکوت مدیران شستا در زمینه بازگشت مالکیت ساختمان مصادره شده به نام فدراسیون فوتبال، مهدی تاج لب به سخن گشود و گفت: «در حال حاضر هیچ بدهی به شستا نداریم و تمام تعهدات مالی خود را در این پرونده تسویه کرده‌ایم.» البته که اکنون موضوع بدهی مطرح نیست و بدهی فدراسیون فوتبال به شستا در همان زمان مصادره ساختمان‌ها تسویه شد؛ یعنی شستا با گرفتن ششدانگ ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس، دو میلیون یوروی خود را پس گرفت، اما اکنون موضوع تخلیه ساختمان خیابان سئول و جابه‌جایی فدراسیون فوتبال به مرکز ملی فوتبال بوده که محل بحث قرار گرفته است. با این حال رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص مالکیت این ساختمان‌ها نیز گفت: «مالکیت ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس به وضعیت موردنظر بازگشته است.» حالا اینکه «وضعیت مورد نظر» چیست و مالکیت ساختمان به کدام وضعیت بازگشته، چیزی نیست که بتوان بدون ارائه سند درباره آن ادعایی را مطرح کرد.

تنها سندی که اکنون در اختیار رسانه‌هاست، نشان می‌دهد که سند ششدانگ ساختمان فدراسیون فوتبال به نام شستا شده و با ادعاهای جدید و سکوت ادامه‌دار مدیران شستا، صرفاً ابهام‌ها بیشتر می‌شود. جابه‌جایی دفاتر اداری فدراسیون فوتبال و همچنین دفتر رئیس فدراسیون از ساختمان سئول به آکادمی ملی فوتبال هم این ابهامات را بیشتر می‌کند.