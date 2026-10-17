بازداشت و جریمه میلیاردی قاچاقچی طلا در تبریز

به گزارش تابناک، صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی امروز اظهار کرد: پرونده قاچاق و نگهداری غیرقانونی زیورآلات خارجی در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط پنج رشته گردنبند طلای قاچاق به نفع دولت، متخلف را به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار و واحدهای صنفی استان، مبارزه با قاچاق کالا، به‌ویژه در حوزه طلا و ارز، را از اولویت‌های تعزیرات حکومتی دانست و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

منبع: فارس