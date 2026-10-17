En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

بازداشت و جریمه میلیاردی قاچاقچی طلا در تبریز

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از صدور و قطعی شدن حکم جریمه بیش از ۲۷ میلیارد ریالی برای متخلف پرونده قاچاق پنج رشته گردنبند طلای خارجی در تبریز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۸۴
| |
1213 بازدید
قاچاق طلا

به گزارش تابناک، صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی امروز اظهار کرد: پرونده قاچاق و نگهداری غیرقانونی زیورآلات خارجی در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط پنج رشته گردنبند طلای قاچاق به نفع دولت، متخلف را به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار و واحدهای صنفی استان، مبارزه با قاچاق کالا، به‌ویژه در حوزه طلا و ارز، را از اولویت‌های تعزیرات حکومتی دانست و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
تبریز تعزیرات حکومتی طلا قاچاق قاچاق طلا زیورآلات طلای خارجی
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاچاقچیان طلا در بندرعباس نقره داغ شدند
کشف بیش از ۱.۵ کیلو طلای قاچاق در یک طلافروشی درسیرجان
کشف ۶ کیلو طلای قاچاق در یک اتوبوس
کشف محموله میلیاردی زیورآلات قاچاق توسط مرزبانان
کشف ۲ میلیارد طلا و زیور آلات از سارقان مامور نما
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۱۲۳ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۵ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۹۱ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۷۰ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005rzU
tabnak.ir/005rzU