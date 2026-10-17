En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا
جلادی که بزرگترین اعدام قرن را خراب کرد!

بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !

شب شانزدهم اکتبر ۱۹۴۶، نورنبرگ سرد و بارانی بود. شهر نیمه‌ویران بود و مردم ساکت و با کت‌های نازک به خانه می‌رفتند. در گوشه‌ای از زندان شهر، در یک سالن ورزشی قدیمی، سه چوبه دار برپا شده بود
کد خبر: ۱۳۹۹۱۳۰
| |
1170 بازدید
دادگاه نورنبرگ

شب آخر یازده مرد محکوم بود. شام آخرشان سالاد سیب‌زمینی، سوسیس، گوشت سرد، نان سیاه و چای بود. کسی که قرار بود ده نفر از آنها را به دار بکشد در تمام این مدت خونسرد بود. او هم تجربه‌ای را که ادعا می‌کرد نداشت، هم صلاحیت کاری را که به او سپرده بودند. هشتاد سال از آن شب می‌گذرد. نام او سرگروهبان جان کلارنس وودز بود.

به گزارش تابناک ، در خبرها آمده است سخنگوی جدید کاخ سفید که تنها پنج روز در این سمت بود، به دلیل دروغ در روزمه ارائه شده به کاخ سفید و ادعای نادرست وکالت، مجبور به استعفا شد اما این اتفاق در تاریخ آمربکا بی سابقه نیست : مسئول اعدام دادگاههای نورنبرگ! هرچند او برکنار نشد!

 جلاد نورنبرگ که بود ؟

وودز در ۵ ژوئن ۱۹۱۱ در ویچیتای کانزاس به دنیا آمد. بعد‌ها خودش را اهل تگزاس معرفی کرد و در گزارش‌های مطبوعاتی «ساکن سن‌آنتونیو» نوشتند. سال ۱۹۲۹ به نیروی دریایی آمریکا پیوست، اما طبق منابع ظرف چند ماه از خدمت گریخت. بعد‌ها وارد ارتش شد.

زندگی‌نامه‌ای که فرنچ مک‌لین با عنوان «جلاد آمریکایی» (۲۰۱۹) درباره او نوشته، از پرونده‌ای پزشکی در دوره نیروی دریایی یاد می‌کند. این پرونده او را دچار نوعی روان‌پریشی خفیف   توصیف کرده است.

زندگی‌نامه‌ای که فرنچ مک‌لین با عنوان «جلاد آمریکایی» (۲۰۱۹) درباره او نوشته، از پرونده‌ای پزشکی در دوره نیروی دریایی یاد می‌کند. این پرونده او را دچار نوعی روان‌پریشی خفیف   توصیف کرده است

پاییز ۱۹۴۴، ارتش آمریکا در فرانسه به جلاد نیاز داشت. تا پیش از آن، اعدام سربازان آمریکایی در اروپا را جلادان بریتانیایی، از جمله توماس پیرپوینت، انجام می‌دادند. وودز داوطلب شد و گفت دو بار در تگزاس و دو بار در اوکلاهما دستیار جلاد بوده است. بعد‌ها در مصاحبه‌ها رقم‌های بسیار بزرگ‌تری هم گفت. در برخی گزارش‌ها از ۳۴۷ اعدام صحبت شد و هفته‌نامه تایم در همان زمان او را کسی توصیف کرد که پانزده سال سابقه داشت.

بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !

هیچ‌کدام از این حرف‌ها را نمی‌شد تأیید کرد. ایالت‌های تگزاس و اوکلاهما در همان دوره‌ای که او ادعا می‌کرد، از چوبه دار به صندلی الکتریکی روی آورده بودند. برای بررسی ادعای او کافی بود پرونده‌ها را نگاه کنند. ارتش این کار را نکرد. کسی که داوطلبانه دنبال این شغل بود کمیاب بود و ارتش او را پذیرفت. چند ماه بعد از سرباز ساده به درجه گروهبانی رسید.

وودز در مرکز آموزش انضباطی لوار در لومان فرانسه، دست‌کم بیست‌وسه سرباز آمریکایی محکوم‌شده در دادگاه‌های نظامی را به دار آویخت. شمار واقعی را تا سی‌وپنج نفر هم برآورد کرده‌اند. گزارش‌های ارتش از دست‌کم یازده اعدام نادرست و ناموفق در فاصله ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۶ حکایت دارد. آن‌چه در مطبوعات دور از همین داستان‌ها ماند، همین‌ها بود.

 شبی که مهم‌ترین اعدام قرن به او رسید

دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ آغاز شد. پس از ۲۱۶ جلسه، رأی‌ها در اول اکتبر ۱۹۴۶ خوانده شد. دوازده نفر به اعدام محکوم شدند (که یکی از آنها، مارتین بورمان، غیابی بود)، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به حبس‌های طولانی، و سه نفر تبرئه شدند. وودز به همراه یک دستیار به نام جوزف مالتا مأمور اجرای حکم شد.

نقشه این بود که هرمان گورینگ، فرمانده کل نیروی هوایی آلمان، اولین نفر باشد. اما حدود ساعت ۱۰:۴۵ شب، همان لحظه‌ای که سرهنگ برتون آندروس، فرمانده زندان، از حیاط عبور می‌کرد تا مراحل شب را آغاز کند،

گورینگ در سلولش یک کپسول سیانور پتاسیم را شکست. کپسول در یک فشنگ مسی پنهان شده بود. هنوز معلوم نیست آن را چه کسی به او رسانده بود. یک روایت ستوان جک ویلیس را مظنون می‌داند که گورینگ ساعت طلا و خودکار و جاسیگاری‌اش را به او داده بود. روایت دیگر که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، به سرباز هربرت استیورز برمی‌گردد که گفت «دارو» را در یک خودکار به گورینگ رسانده است.

پس ده نفر ماندند. هر ده نفر را قرار بود وودز به دار بکشد. کینگزبری اسمیت، خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی (INS)، با قرعه به‌عنوان نماینده خبرنگاران آمریکایی انتخاب شده بود و آن شب را از نزدیک دید

اولین نفر یواخیم فون ریبنتروپ، وزیر امور خارجه هیتلر بود. ساعت ۱:۱۱ دست‌بندهایش را باز کردند و او از سیزده پله بالا رفت. آخرین خواسته‌اش را بلند و با صدایی محکم گفت: امیدوار بود آلمان وحدت خود را بیابد و بین شرق و غرب تفاهم برقرار شود. پیش از آن‌که کلاه سیاه را روی سرش بکشند، به کشیش لوتری زندان، هنری گرکه، رو کرد و آرام گفت که او را دوباره خواهد دید.

سه چوبه دار به رنگ سیاه بود. دو تای آنها به نوبت استفاده می‌شد و سومی یدک بود. هر بار که کف دار باز می‌شد، بدن محکوم از نظر ناظران ناپدید می‌شد و فقط طنابی کشیده‌شده به چشم می‌آمد.

ویلهلم کایتل، فیلد مارشال ارتش، بعد از او به بالای دار رفت. گفت از خدا می‌خواهد به مردم آلمان رحم کند. بعد نوبت ارنست کالتن‌برونر، آلفرد روزنبرگ، هانس فرانک، ویلهلم فریک، یولیوس اشترایشر، فریتس زاوکل، آلفرد یودل و آرتور زایس‌اینکوارت شد.

چرا همه‌چیز به هم ریخت

مشکل از جزئیات فنی بود. در روش مرسوم بریتانیایی، طول سقوط را بر اساس وزن محکوم حساب می‌کنند تا نیروی کافی برای شکستن گردن به وجود بیاید. وودز از این روش پیروی نکرد. گفته‌اند فاصله سقوط کوتاه بود و به جای شکستگی سریع گردن، بسیاری از محکومان به‌تدریج خفه شدند. زمان مرگ را بین ۱۰ تا ۲۸ دقیقه نوشته‌اند. ریبنتروپ تقریباً ده دقیقه و کایتل بیش از بیست دقیقه طول کشیدند. یک اتفاق زجر آور!

بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !

دریچه‌های کف هم کوچک بود. عکس‌های بعدی اجساد، زخم‌هایی روی صورت نشان می‌داد که با برخورد سر به لبه دریچه هنگام سقوط جور درمی‌آمد.

صحنه اشترایشر، سردبیر روزنامه نازی ها اشتورمر، از همه بدتر بود. ساعت ۲:۱۲ بامداد او را آوردند و او روی داربست فریاد زد و به هیتلر درود فرستاد. پس از سقوط او، شاهدان گفتند صدای ناله‌اش از پایین سکو شنیده می‌شد تا بالاخره قطع شد. کینگزبری اسمیت و دیگر شاهدان باور داشتند وودز طناب را گرفته و محکم پایین کشیده است. ستوان استنلی تیلز، هماهنگ‌کننده اعدام‌ها، بعد‌ها گفت وودز عمداً حلقه‌های طناب اشترایشر را کنار گذاشته بود تا مرگش آسان نباشد.

بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !

وودز مشکلی در کار خود نمی‌دید. به خبرنگاران گفت ده نفر را به دار کشیده و به آن افتخار می‌کند. گفت عصبی نبوده و در این شغل نمی‌شود عصبی بود. از سرباز‌هایی که کمکش کرده بودند تعریف کرد و گفت در فکر ارتقای آنهاست؛ و گفت اگر لازم شود، دوباره همین کار را می‌کند. جمله‌اش این بود که کسی باید این کار را بکند.

پس از اعدام، جنازه‌ها، از جمله جسد گورینگ، کنار صحنه نمایش داده و عکاسی شد. شایع بود که اجساد را به داخائو برده‌اند، اما در واقع آنها را مخفیانه به مونیخ بردند و در کوره آدم‌سوزی گورستان اوست‌فریدهوف سوزاندند. خاکستر را در شاخه‌ای از رود ایزار ریختند تا هیچ‌کدام از آنها گور و زیارتگاهی نداشته باشد.

 پایان یک جلاد

وودز هرگز بابت این اعدام‌ها بازخواست نشد. او در ارتش ماند. ۲۱ ژوئیه ۱۹۵۰، چهار سال پس از نورنبرگ، در جزیره مرجانی انیوتاک در اقیانوس آرام، هنگام کار روی تجهیزات الکتریکی برق او را گرفت و مرد. همین جزیره بعد‌ها جایگاه آزمایش‌های اتمی آمریکا شد.

رسمی‌ترین روایت می‌گوید این یک حادثه بود. با این حال، برخی مجله‌های آلمانی و فرانسوی آن سال، و بعد‌ها فرنچ مک‌لین در زندگی‌نامه‌اش، این احتمال را مطرح کردند که مرگ او حادثه نبوده و شاید یکی از دانشمندان آلمانی حاضر در برنامه پیپرکلیپ انتقام  گرفته باشد. مردی که مدعی بود در کشتن تخصص دارد، با یک اشتباه ساده از پا درآمد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازخوانی تاریخ آلمان نازی جنگ جهانی دوم دادگاه نورنبرگ
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
بازخوانی تاریخ: "رجایی دو ماهه سقوط می‌کند"؛ پیش‌بینی برعکس بنی صدر!
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای حصر و رفع حصر آیت الله منتظری؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
بازخوانی تاریخ؛ سرنوشت آخرین شاهزاده ساسانی در چین
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
بازخوانی تاریخ/ ناگفته هایی از تبعید امام خمینی به ترکیه
بازخوانی تاریخ/ عبدالحمید نقره کار از مجروحیت در نخست وزیری تا مناظره داغ ۱۳۸۸
بازخوانی تاریخ/ رزمنده شاخص جنگ اکتبر ۱۹۷۳، درگذشت؛ وقتی که اولین بار اسرائیل طعم شکست را چشید
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
بازخوانی تاریخ/ داستان اشکهای یک مذاکره کننده پای میز مذاکره
بازخوانی تاریخ/ رویای صدام برای تبدیل عراق به هالیوود خاورمیانه!
بازخوانی تاریخ/ روایت آخرین ساعات زندگی آخرین شاه عراق؛ چه بر سر فیصل دوم آمد؟
بازخوانی تاریخ/ روایت مردی که نخستین ورزشکار المپیکی ایران شد
بازخوانی تاریخ/ دیپلماتی که پای یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های تاریخ قاجار را امضا کرد
بازخوانی تاریخ/ آنچه ملکه ویکتوریا با خود به گور برد
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
بازخوانی تاریخ/وقتی سپاه تانک‌های صرب را در اوستیکولینا متوقف کرد
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
نبردهای نیروهای ورماخت در جنگ جهانی دوم
نورنبرگ؛ تحمیق عجیب و غریب مخاطب/وقتی با سینما روی جنایتت سرپوش می‌گذاری و قهرمان می‌شوی!
مخوف‌ترین تکاور جنگ جهانی دوم / عملیات انفال، قتل عام کردها توسط رژیم بعث عراق / دفاعیات متهمان نازی در دادگاه نورنبرگ / سوگواری بازماندگان قربانیان سینما رکس آبادان
فیلم نورنبرگ؛ نبرد روان‌شناختی با شر عادی‌شده
یک کمدیِ لوس صهیونیستی/کی گفته هولوکاست را فقط با تراژدی نشان می‌دهند؟
هیتلر و رویا‌های بر باد رفته‌
روزی که هیتلر روزولت را مسخره کرد
تصاویر رنگی عملیات بارباروسا، بزرگ‌ترین نبرد تاریخ
نبردهای سریع مرگبار ارتش آلمان نازی
دفاعیات عجیب آلبرت اشپر در دادگاه نورنبرگ
عکس: شیوه عجیب سربازان شوروی برای تضعیف روحیه دشمن
هاینریش هیملر مهره کلیدی هیتلر
مرگ خبرنگاری که آغاز جنگ جهانی را اعلام کرد
اعترافات جذاب جیمی فرانتیانو، رئیس مافیای لس‌آنجلس و پدرخوانده واقعی / لیست سیاه هالیوود در دوران خفقان آمریکا / ناهار سلطنتی خانواده پهلوی در اوج بحران نفتی / گران‌ترین نبرد جنگ‌ جهانی در کشتارگاه وردن / چرا مردم در عکس‌های قدیمی لبخند نمی‌زدند؟
تصاویر رنگی پیشروی آلمان در جنگ جهانی دوم
استالین‌گراد پس از جنگ جهانی دوم
چرا هیتلر برای ایرانی ها مهم است؟
روایت نزدیکان هیتلر از زندگی و مرگش
حمله برق آسای نیروهای آلمان نازی
تصاویر رنگی آلمان‌ها از نبرد استالین گراد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیام سردار قاآنی در پی درگذشت «ننه عصمت»
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۵ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۷۰ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ryc
tabnak.ir/005ryc