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عکس: مجوز دفن پروین اعتصامی
به گزارش تابناک ، تصویری از مجوز دفن پروین اعتصامی شاعر معروف در فروردین ۱۳۲۰ در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. اعتصامی در حرم حضرت معصومه (س) در قم مدفون است.
کد خبر:
۱۳۹۸۷۶۲
تاریخ انتشار:
۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹
14 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۸۷۶۲
|
۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹
14 October 2026
|
813
بازدید
813
بازدید
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برچسب ها
پروین اعتصامی
بازخوانی تاریخ
مجوز دفن
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدینشاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان همپیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را میدادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
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