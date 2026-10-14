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عکس: مجوز دفن پروین اعتصامی

به گزارش تابناک ، تصویری از مجوز دفن پروین اعتصامی شاعر معروف در فروردین ۱۳۲۰ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اعتصامی در حرم حضرت معصومه (س) در قم مدفون است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۶۲
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پروین اعتصامی
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پروین اعتصامی بازخوانی تاریخ مجوز دفن
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