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حمله آمریکا به صیادان سیریک+جزییات

برخورد پهپاد ناشناس به لنج صیادی در آب‌های سیریک منجر به مجروح شدن سه سرنشین آن شد. معاون استانداری هرمزگان اعلام کرد که بررسی ابعاد و جزئیات آن توسط مراجع مسئول در جریان است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۲۴
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اصابت پهپاد ناشناس به لنج صیادی

به گزارش تابناک؛ در پی وقوع حادثه‌ای مرتبط با یک پهپاد ناشناس در محدوده صیدگاه سیریک، سه نفر مصدوم شدند.

بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، وقوع حادثه مرتبط با پهپاد ناشناس و مصدومیت سه نفر تأیید شده است. همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، یک قایق صیادی در حال انتقال مصدومان به ساحل بوده و سپس توسط آمبولانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

منابع محلی از هدف قرار گرفتن یک شناور صیادی در محدوده صیدگاه سیریک خبر داده‌اند؛ با این حال، جزئیات مربوط به چگونگی وقوع حادثه و هدف قرار گرفتن شناور هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان درباره اصابت یک فروند پهپاد ناشناس به یک لنج متعلق به کرگان و کلاهی در محدوده شهرستان سیریک و مجروح شدن سه نفر را تایید کرد و گفت: این حادثه صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد و بر اساس اطلاعات اولیه و ارتباط رادیویی برقرارشده، سه نفر از سرنشینان لنج مجروح شده‌اند.

حمله آمریکا به صیادان سیریک+جزییات

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بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون موردی از فوت سرنشینان این لنج گزارش نشده است.

وی افزود: در پی این حادثه و با هماهنگی انجام‌شده، بیمارستان شهرستان سیریک برای پذیرش و ارائه خدمات درمانی به مصدومان در آماده‌باش قرار گرفت و یک دستگاه آمبولانس نیز به اسکله اعزام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تأکید کرد که موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق و دریافت گزارش‌های رسمی اعلام خواهد شد.
منبع: تسنیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
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