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شنیده شدن صدای دو انفجار در سیریک

صدای دو انفجار در شرق هرمزگان شنیده شد. تاکنون ماهیت و علت دقیق آن مشخص نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۹۸
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انفجار

به گزارش تابناک؛ صدای دو انفجار در شرق هرمزگان شنیده شد.

بامداد امروز پنج شنبه صدای ۲ انفجار همراه با موج بلند از سمت دریا در منطقه کوهستک سیریک احساس شد.

 تاکنون ماهیت و علت دقیق آن مشخص نشده است، اما بر اساس گمانه‌زنی‌های اولیه، این صدا‌ها ناشی از شلیک تیر هشدار به سمت شناور‌های متخلف در محدوده تنگه هرمز است.

 اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.
منبع: فارس

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برچسب ها
انفجار هرمزگان کوهستک سیریک سیریک تنگه هرمز
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