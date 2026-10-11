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کیفرخواست علیه شوهر پس از سقوط مرگبار زن

مرگ مرموز زن جوان که راز اختلافات میان او و همسرش را فاش کرده با صدور کیفرخواست قتل عمدی علیه مرد جوان در دادگاه بررسی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۷۰
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متهم

به گزارش تابناک، رسیدگی به این پرونده از اسفند ۱۴۰۲ و با سقوط مرموز زنی ۴۰ساله از تراس طبقه سوم یکی از خانه‌های واقع در محله‌های مرکز شهر تهران آغاز شد. ماموران پلیس در آن روز به بازپرس کشیک قتل پایتخت اطلاع دادند زنی پس از سقوط از تراس جان باخته است. بنابراین بازپرس محسن اختیاری از شعبه اول دادسرای امور جنایی که مسئولیت کشیک قتل را بر عهده داشت تحقیقات این پرونده را در دستور کار قرار داد.

در تحقیقات اولیه، شوهر این زن در اظهاراتش مدعی شد همسرش خودش را پرت کرده ست. او گفت آن لحظه در اتاق بوده و به‌یکباره صدایی شنیده و پس از بیرون آمدن از اتاق، دیده است که همسرش از تراس پرت شده است. این مرد تاکید کرد که پیش از آن هم بین‌شان جروبحث و درگیری وجود داشته، اما در آن لحظه و حتی ساعت‌های قبل از حادثه، هیچ درگیری‌ای با همسرش نداشته است.

با این حال، بررسی‌های اولیه نشان داد آثار خراشیدگی روی دست مرد و مجموعه‌ای از آثار و جراحات روی بدن زن وجود دارد که نشان می‌دهد پیش از وقوع این حادثه، بین آنها درگیری رخ داده است. به همین دلیل ماموران به گفته‌های شوهر مقتول شک کردند.

مسیر تازه پرونده با اظهارات همسایه‌ها

در ادامه تحقیقات، همسایه‌های این زوج هم اظهاراتی کردند که مسیر پرونده را روشن‌تر کرد. آنها گفتند مدتی بود صداهایی می‌شنیدند که نشان می‌داد بین این زن و شوهرش درگیری وجود دارد و صدای جیغ و دادشان به گوش می‌رسید و در روز حادثه نیز دوباره این دو با هم درگیر بودند و صدایشان شنیده می‌شد که با یکدیگر دعوا می‌کنند، تا اینکه به‌یکباره صدای هولناکی آمد و متوجه شدند زن افتاده است.

از طرفی خانواده زن فوت‌شده نیز در تحقیقات اعلام کردند این زوج با هم اختلاف داشتند که گاهی به درگیری و دعوا بین آنها کشیده می‌شد. آنها گفتند که می‌دانند حتی سابقه کتک‌کاری هم بین آن دو وجود داشته است. این اظهارات در کنار شواهد موجود، فرضیه مرگ اتفاقی یا خودخواسته را ضعیف‌تر و احتمال وقوع قتل را تقویت کرد.

با وجود این شواهد، مرد همچنان بر ادعای خود پافشاری کرد و گفت در مرگ همسرش نقشی نداشته است، این مرد در بازجویی‌ها گفت: اگرچه قبلاً با هم جروبحث و درگیری داشته‌اند، اما در آن لحظه و حتی ساعت قبل از آن، هیچ درگیری‌ای با همسرش نداشته است.

با این حال، دادسرا با توجه به تناقض‌گویی‌های متهم و سایر دلایل موجود در پرونده کیفرخواست علیه متهم را به اتهام قتل عمدی همسرش صادر کرد. این در حالی است که اولیای دم درخواست قصاص کرده‌اند.

متهم به زودی پای میز محاکمه می‌رود.

منبع: سایت جنایی

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قتل قتل همسر سقوط از ارتفاع مرگ مشکوک شوهر قاتل دادگاه
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