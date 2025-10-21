قتل زن ۴۰ ساله تهرانی به دست شوهر ۷۰ ساله

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سرهنگ شهرام ولی‌خانی فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در استان تهران از دستگیری قاتل زن ۴۰ ساله‌ای خبر داد که ابتدا مرگش به صورت یک فوت مشکوک و ظاهرا خودکشی گزارش شده بود.

وی در تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: در پی اعلام مرگ مشکوک زنی در محدوده روستای کبودگنبد پاکدشت، تیم‌های پلیس آگاهی بلافاصله به محل اعزام و پس از ورود به خانه با جسد خانمی ۴۰ ساله در حمام منزل روبرو شدند که آثار بریدگی رگ دستش نشان از خودکشی داشت.

این مسئول افزود: در تحقیقات اولیه شوهر ۷۰ ساله مقتول ادعا کرده بود که شب قبل از حادثه میان آن‌ها درگیری جزئی رخ داده و همسرش بعد از رفتن به اتاق خواب، بدون اطلاع او، دست به خودکشی زده است. اما بررسی‌های دقیق صحنه و شواهد فنی افسران پلیس آگاهی حکایت از وجود علائم خفگی غیرطبیعی و تناقض در روایت شوهر داشت.

به گفته رئیس پلیس پاکدشت، با پیگیری‌های تخصصی، تطبیق آثار فیزیکی و بازخوانی اظهارات متهم، مأموران سرانجام متوجه شدند که خودکشی سناریویی ساختگی برای پنهان کردن قتل بوده است. در ادامه بازجویی‌های فنی، متهم پس از چند ساعت سکوت، لب به اعتراف گشود و اعلام کرد که در جریان مشاجره شبانه، با استفاده از پتو همسرش را خفه کرده و سپس برای فریب مأموران صحنه خودکشی را در حمام بازسازی کرده است.

سرهنگ ولی‌خانی تاکید کرد: با تکمیل تحقیقات و پر کردن پرونده جنایی، متهم دستگیر و با دستور مقام قضایی تا صدور حکم نهایی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی پاکدشت یادآور شد: این پرونده به عنوان یکی از پرونده‌های ویژه جنایی سال پاکدشت در حال بررسی قضایی و پلیس آگاهی استان تهران هم در پی رصد ابعاد حقوقی و روانی این حادثه است.