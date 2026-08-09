راز غیبت زن تهرانی / اعترافات تکان دهنده پدر جنایتکار

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت گفت: پرونده ناپدیدشدن مرموز یک زن ۴۵ ساله در قیامدشت، پس از تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی به کشف دو جنایت خانوادگی و اعتراف همسر وی به قتل همسر و دخترش منجر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵، پرونده فقدانی یک زن ۴۵ ساله از دادگاه بخش خاوران به پلیس آگاهی ارجاع شد که بر اساس اظهارات اولیه، وی از ساعت ۱۰ صبح روز دوم تیرماه از منزل خود در قیامدشت خارج شده و دیگر به خانه بازنگشته بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت و اقدامات فنی و تخصصی برای شناسایی سرنخ‌های احتمالی آغاز شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: در نخستین مرحله استعلام‌های لازم از مراکز درمانی پزشکی قانونی بیمارستان‌ها و اورژانس کشور انجام شد اما هیچ سابقه‌ای از حضور یا مراجعه فرد فقدانی در این مراکز به دست نیامد.

سرهنگ نثاری بیان کرد: در ادامه، با توجه به برخی اظهارات مطرح‌شده از سوی شاکیان و خانواده فقدانی، دامنه تحقیقات گسترده‌تر شد و کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بررسی تمامی سرنخ‌های موجود، تلاش کردند آخرین وضعیت این زن را مشخص کنند.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل سکونت فقدانی، تحقیقات میدانی و گسترده‌ای را آغاز کردند و در جریان بررسی‌ها، از اعضای خانواده و بستگان درجه یک وی تحقیق شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت خاطر نشان کرد: در جریان تحقیقات، ظن کارآگاهان نسبت به همسر فقدانی قوت گرفت؛ چرا که یکی از موضوعات مهم در بررسی سوابق خانواده، پرونده مشکوک قتل دختر خانواده در سال‌های گذشته بود که جسد وی در بیابان‌های اطراف استان تهران کشف شده بود و نحوه پیگیری این پرونده از سوی پدر خانواده نیز برای کارآگاهان سؤال‌برانگیز شد.

سرهنگ نثاری گفت: همسر زن فقدانی به پلیس آگاهی احضار و در چند مرحله تحت تحقیقات تخصصی قرار گرفت. وی در ابتدا تلاش داشت موضوع ناپدیدشدن همسرش را عادی جلوه داده و مدعی شد همسرش به دلیل مشکلات اعصاب و روان و سابقه بستری در بیمارستان، دچار اختلالات دوره‌ای بوده و احتمالاً با هدف آسیب‌زدن به وی از منزل خارج شده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تصریح کرد: با این حال، بررسی اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات میدانی در محل سکونت، بررسی قرائن موجود و همچنین برخی اقدامات انجام‌شده از سوی متهم پس از ناپدیدشدن همسرش، از جمله فروش منزل با قیمتی پایین‌تر از ارزش معمول و تنها چند روز پس از فقدان وی، موجب تقویت ظن کارآگاهان نسبت به وقوع جنایت شد.

اعتراف به قتل همسر

سرهنگ نثاری اظهار داشت: کارآگاهان پس از جمع‌بندی سرنخ‌ها و مستندات موجود، به ارتکاب جنایت از سوی همسر فقدانی ظنین شده و وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی افزود: متهم پس از مواجهه با مستندات و شواهد به دست آمده، در جریان تحقیقات تخصصی به قتل همسر خود اعتراف کرد و مدعی شد در پی مشاجره خانوادگی، پس از شنیدن اظهاراتی درباره قتل دخترشان، کنترل خود را از دست داده و همسرش را به قتل رسانده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: متهم در ادامه تحقیقات اعتراف کرد پس از ارتکاب قتل، برای پنهان‌کردن آثار جنایت، جسد را از منزل خارج کرده و در محدوده بیابانی اطراف روستای چهل‌قز دفن کرده است.

کشف بقایای جسد در محل اعلام‌شده از سوی متهم

سرهنگ نثاری بیان داشت: پس از اعترافات متهم، در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی و با حضور متهم در محل اعلام‌شده، عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

وی افزود: پس از چند ساعت جست‌وجوی تخصصی، بقایای جسد زن فقدانی در محل مورد نظر کشف و از خاک خارج شد و با هماهنگی قضائی برای انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین هویت و علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

اعتراف به راز قتل دختر خانواده

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه گفت: در جریان تحقیقات و بررسی ابعاد مختلف پرونده، موضوع قتل دختر خانواده در سال‌های گذشته نیز مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و متهم درباره این جنایت نیز اظهاراتی را مطرح کرد که تحقیقات تکمیلی در این خصوص با جدیت ادامه دارد.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: با توجه به اعترافات متهم و مستندات به دست آمده، پرونده با دستور مقام قضائی در حال رسیدگی است و متهم با قرار بازداشت موقت و با اتهام قتل عمد، برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.