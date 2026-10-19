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جزئیات فوت دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در همدان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از جان باختن یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و آغاز بررسی‌های قضایی برای تعیین علت این حادثه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۸۶
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دانشگاه بوعلی سینا

به گزارش تابناک، عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد که یکی از دانشجویان ترم پنجم رشته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا که اهل شهرستان رزن بوده، پس از ترک خوابگاه دباغ در محوطه این دانشگاه، در ساعات بعدازظهر روز یکشنبه توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ از یکی از محله‌های شهر همدان به بیمارستان فرشچیان انتقال یافته، اما متأسفانه جان خود را از دست داده است.

ورود بازپرس ویژه قتل و آغاز تحقیقات قضایی

وی با بیان اینکه پس از وقوع این واقعه بازپرس ویژه قتل به همراه تیمی از مأموران پلیس آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی بلافاصله در محل حاضر شدند، اظهار داشت که اقدامات اولیه و بررسی‌های جامع در این رابطه آغاز شده است.

دادستان همدان با تأکید بر اینکه شواهد و قرائن اولیه احتمال اقدام به خودکشی را مطرح می‌کند، خاطرنشان کرد که تحقیقات تکمیلی با صدور دستورات لازم قضایی برای روشن شدن تمامی ابعاد و مشخص شدن علت اصلی فوت این دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی پس از اتمام رسیدگی‌ها اعلام خواهد شد.

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دانشگاه بوعلی سینا مرگ مشکوک دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا دادستان همدان
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