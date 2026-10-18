دستگیری فوری دو متهم فراری برای قتل یک نوجوان

به گزارش تابناک، سرهنگ دوم حسین احمدزاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع قتل نوجوانی ۱۴ ساله در شهر کتیج شهرستان فنوج، کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان فنوج افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل، دو متهم مرتبط با این پرونده را شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط شد و متهمان نیز در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم انتسابی اعتراف کردند.

احمدزاده خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر تلاش پلیس برای تأمین امنیت شهروندان گفت: برخورد قانونی با جرائم و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی با جدیت در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.