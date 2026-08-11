قتل خونین زن جوان به دست شوهرش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، سرهنگ عبدلی، فرمانده انتظامی شهربابک در استان کرمان بیان کرد: بامداد ۱۲ مردادماه جاری نیروهای پلیس آگاهی شهربابک در جریان قتل یک زن جوان در خانه مسکونیش قرار گرفتند که ظاهر امر حکایت از یک سرقت منجر به قتل با ضربات چاقو داشت، اما بررسی‌های تخصصی و سرنخ‌های موجود، کارآگاهان را به مسیر دیگری هدایت کرد.

وی افزود: در بازجویی‌های تخصصی پلیس آگاهی شهربابک با همکاری پلیس آگاهی استان کرمان، همسر مقتول که به عنوان مظنون اصلی تحت نظربود، اقرار کرد که با چاقو همسرش را به قتل رسانده و برای گمراه کردن پلیس، طلاهای او را در مکانی پنهان کرده است و با صحنه‌سازی قصد داشته این جنایت را سرقت جلوه دهد.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: هوشمندی نیروهای پلیس آگاهی فرضیه سرقت را کاملا رد کرد و باعث شد متهم با اعتراف به قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شود.