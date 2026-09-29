قاتل پسردایی چوپان شد تا از چنگ پلیس فرار کند
به گزارش تابناک؛ جوان افغانستانی که پسردایی خود را با ضربات بیل درروستای ابرده کشته بود، پس از۳ماه فرار در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شد.
فرمانده انتظامی طرقبه وشاندیز به روزنامه خراسان گفت:دهم خرداد گذشته نزاعی بین اتباع خارجی درروستای ابرده رخ داد که طی آن جوان افغانستانی با ضربات بیل هموطنش به شدت مجروح شد و بلافاصله به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافت. سرهنگ علی اکبریاقوتی افزود:درحالی که مجروح حادثه تحت درمان قرارداشت بررسیهای کارآگاهان پلیس آگاهی طرقبه وشاندیزدرباره این ماجرا آغاز ومشخص شد جوان۲۸سالهای به نام «بصیر» با پسردایی خودکه مشغول کارگری درساختمان بودند بنا به انگیزهای نامعلوم درگیر شدهاند که دراین میان «بصیر» پس ازمجروح کردن هموطن خود ازمحل حادثه گریخته است.
وی اضافه کرد:اما بالاخره تلاش پزشکان برای نجات جان جوان مجروح بی نتیجه ماند و او براثر عوارض ناشی از اصابت بیل به ناحیه سر درسی ویکم خرداد جان سپردو بدین ترتیب تحقیقات قضایی توسط قاضی رضا احمدی (بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقلاب طرقبه وشاندیز) آغاز شد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد:درپی صدوردستورهای ویژه قضایی برای دستگیری متهم به قتل فراری، پروندهای جنایی درپلیس آگاهی شکل گرفت و بررسیهای تخصصی زیرنظرسرگرداسماعیل عظیمی مقدم (رئیس پلیس آگاهی) ادامه یافت تا این که باانجام یکسری رصدهای اطلاعاتی وبهره گیری ازتوان علمی پلیسی، سرنخهایی از محل اختفای متهم درروستای مایون به دست آمد. سرهنگ یاقوتی اضافه کرد:بررسیهای میدانی کارآگاهان نشان داد، «بصیر» (جوان افغانستانی) درروستای مذکور به چوپانی مشغول شده است و به طورمخفیانه زندگی میکند بنابراین گروهی ازافسران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و متهم را دریک عملیات غافلگیرانه به دام انداختند.
رئیس پلیس طرقبه وشاندیز با اشاره به آغازبازجوییهای فنی ازمتهم با راهنماییهای مقام قضایی گفت:تحقیقات برای واکاوی علت و انگیزه این جنایت هولناک همچنان ادامه دارد.
منبع: اعتمادآنلاین