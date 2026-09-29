En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قاتل پسردایی چوپان شد تا از چنگ پلیس فرار کند

قاتل پسردایی که پس از یک درگیری خونین با ضربات بیل او را به قتل رسانده بود، برای فرار از چنگ پلیس راهی روستا شد و با چوپان شدن، سه ماه زندگی مخفیانه‌ای را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۹۰
| |
1148 بازدید
|
۱
قاتل

به گزارش تابناک؛ جوان افغانستانی که پسردایی خود را با ضربات بیل درروستای ابرده کشته بود، پس از۳ماه فرار در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شد.

فرمانده انتظامی طرقبه وشاندیز به روزنامه خراسان گفت:دهم خرداد گذشته نزاعی بین اتباع خارجی درروستای ابرده رخ داد که طی آن جوان افغانستانی با ضربات بیل هموطنش به شدت مجروح شد و بلافاصله به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافت. سرهنگ علی اکبریاقوتی افزود:درحالی که مجروح حادثه تحت درمان قرارداشت بررسی‌های کارآگاهان پلیس آگاهی طرقبه وشاندیزدرباره این ماجرا آغاز ومشخص شد جوان۲۸ساله‌ای به نام «بصیر» با پسردایی خودکه مشغول کارگری درساختمان بودند بنا به انگیزه‌ای نامعلوم درگیر شده‌اند که دراین میان «بصیر» پس ازمجروح کردن هموطن خود ازمحل حادثه گریخته است.

وی اضافه کرد:اما بالاخره تلاش پزشکان برای نجات جان جوان مجروح بی نتیجه ماند و او براثر عوارض ناشی از اصابت بیل به ناحیه سر درسی ویکم خرداد جان سپردو بدین ترتیب تحقیقات قضایی توسط قاضی رضا احمدی (بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقلاب طرقبه وشاندیز) آغاز شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد:درپی صدوردستور‌های ویژه قضایی برای دستگیری متهم به قتل فراری، پرونده‌ای جنایی درپلیس آگاهی شکل گرفت و بررسی‌های تخصصی زیرنظرسرگرداسماعیل عظیمی مقدم (رئیس پلیس آگاهی) ادامه یافت تا این که باانجام یکسری رصد‌های اطلاعاتی وبهره گیری ازتوان علمی پلیسی، سرنخ‌هایی از محل اختفای متهم درروستای مایون به دست آمد. سرهنگ یاقوتی اضافه کرد:بررسی‌های میدانی کارآگاهان نشان داد، «بصیر» (جوان افغانستانی) درروستای مذکور به چوپانی مشغول شده است و به طورمخفیانه زندگی می‌کند بنابراین گروهی ازافسران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و متهم را دریک عملیات غافلگیرانه به دام انداختند.

رئیس پلیس طرقبه وشاندیز با اشاره به آغازبازجویی‌های فنی ازمتهم با راهنمایی‌های مقام قضایی گفت:تحقیقات برای واکاوی علت و انگیزه این جنایت هولناک همچنان ادامه دارد.

منبع: اعتمادآنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
قاتل پسردایی چوپان
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد!؟/ گمانه‌زنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بخشش قاتل پس از ۲۱ سال کابوس قصاص
شغال کثیف به اعدام محکوم شد
اعترافات تکان‌دهنده قاتلی که صاحب‌کارش را کشت+عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
1
پاسخ
هر کحایی ذر این دنیا که این افعانیها باشند همین منوال است. قتل و کشتار به خاطر پیش پا افتاده ترین مسایل. به همین خاطر تو اروپا پناهندگیشونو قبول نمیکننو سریع بیرو نشون میکنن.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rI2
tabnak.ir/005rI2