متهم پرونده شهادت مدافع امنیت در سمنان دستگیر شد

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از شناسایی و دستگیری یکی از لیدرهای فراری اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته و متهم پرونده شهادت مظلومانه شهید والامقام مدافع امنیت شهرستان شاهرود، شهید حسین حمامیان خبر داد.

به گزارش تابناک از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از لیدرها و متهمان اصلی حوادث و اغتشاشات دی‌ماه سال ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود که پس از وقوع اغتشاشات نافرجام متواری شده و مدتی در استان‌های مختلف مخفی بود، ساعتی قبل در شهرستان شاهرود شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد از جمله عوامل فعال در حوادث و اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته شهرستان شاهرود بوده که در اقداماتی منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی نقش داشته است و پرونده وی با اتهامات متعدد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به حافظان نظم و امنیت، بسیجیان و مأموران امنیتی در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، لیدری و هدایت اغتشاشات و اقدامات منجر به برهم زدن نظم و امنیت عمومی، از جمله اتهامات مطرح‌شده در پرونده این فرد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: این متهم همچنین در ارتباط با پرونده شهادت مظلومانه شهید والامقام حسین حمامیان، از شهدای مدافع امنیت شهرستان شاهرود، تحت تعقیب قرار داشت شهیدی که در جریان حوادث دی‌ماه سال گذشته، در پی حملات خشن و اقدامات جنایتکارانه عناصر اغتشاشگر، به شدت مجروح شد و پس از تحمل جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با بیان اینکه رسیدگی قضایی به اتهامات این فرد در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود ادامه دارد، گفت: پس از دستگیری و تفهیم اتهامات، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر و وی روانه زندان شد. تحقیقات تکمیلی و رسیدگی به اتهامات انتسابی نیز با رعایت موازین قانونی در حال انجام است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی در شناسایی و دستگیری این متهم، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در برخورد با اقدامات مجرمانه علیه امنیت و آرامش عمومی استان، برابر قانون با قاطعیت عمل خواهد کرد و پرونده متهمان این‌گونه حوادث تا تعیین تکلیف نهایی در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد.