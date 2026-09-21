شغال کثیف به اعدام محکوم شد

شغال کثیف، قاتل ایلیا کوچولو، به اعدام محکوم شد؛ جوان ۲۳ساله‌ای که کودک ۱۱ساله مشهدی را پس از ربودن به قتل رسانده بود، با رأی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به قصاص نفس و اعدام محکوم شد.

به گزارش تابناک؛ یکم خرداد گذشته جوانی به نام «صادق-ک» کودک ۱۱ساله‌ای را که به یکی ازمراکزبازی‌های رایانه‌ای دربولوارشهید فلاحی رفته بود، با توسل به حیله ونیرنگ و به بهانه خریدساندویچ ازگیم نت (مرکز بازی‌های رایانه‌ای) بیرون برد و به طرف بزرگراه امام علی (ع) حرکت کرد. «سیدایلیا» که درمسیر متوجه رفتار‌های مشکوک جوان۲۳ساله شده بود با همان سادگی کودکانه اش قصد داشت به گونه‌ای خانواده اش را ازمحل حضورخود مطلع کند ولی جوان مکاراجازه استفاده ازتلفن همراه را به وی نداد و با این ادعاکه گوشی رادرجیبت بگذاروگرنه آن را سرقت می‌کنند! «سیدایلیا» را به شدت ترساند!

حالا دیگر کودک معصوم با اضطراب و نگرانی قدم برمی داشت وجرئت فریاد هم نداشت. حدود نیم ساعت بعد وقتی اززیرگذر بزرگراه به زمین‌های خالی وحاشیه کال چهل بازه رسیدندکه دیگرموجی از وحشت سراپای کودک را فراگرفت. اوکه می‌دید درآن تاریکی ابتدای شب به نقطه‌ای خلوت وترسناک رسیده‌اند، ضربان قلبش تندترشد، اما چشمان وحشت آلود و ازحدقه بیرون زده جوان معروف به «شغال کثیف» امکان هرعکس العملی را ازاوگرفته بود وتن‌ها درخواستش با همان نجابت کودکانه اجازه بازگشت به خانه بود تا خانواده اش نگران نشوند! ولی «شغال کثیف» که افکارپلیدی را درسرمی پروراند دریک لحظه کودک بی گناه را درحالی روی زمین انداخت که سنگ بزرگی را به دست گرفته بود تا «ایلیا کوچولو» راتسلیم کند وگوشی تلفنش را به سرقت ببرد. دراین هنگام «شغال کثیف» با ناجوانمردی بی رحمانه‌ای ضربات سنگ را برسرکودک معصوم فرودآورد و اوخون آلود نقش برزمین خاکی شد.

ضارب بی رحم، اما اورا به همین حال نیز رها کرد و برای آن که پیکر زخمی از چشم رهگذران یا رانندگان عبوری پنهان بماند، دستان زخمی کودک را گرفت وپیکرش را کشان کشان به حاشیه دیواره سنگی رودخانه (کال چهل بازه) بردوازآن جا پایین انداخت. هنوز «سیدایلیا» زنده بود و با مرگ می‌جنگید، شایدهم می‌خواست زنده بماندتا خانواده اش را ازنگرانی واضطراب نجات دهد! که «شیطان کثیف» گوشی تلفن اورا برداشت و به طرف هسته مرکزی شهر به راه افتاد.

چند ساعت ازاین ماجرای هولناک ودردناک گذشته بود ودرحالی که خانواده «سید ایلیا» با نگرانی ترسناکی به دنبال او می‌گشتند، ناگهان مرد معتادی برای استعمال مواد مخدربه کناردیواره سنگی رودخانه رفت. او بادیدن کودک زخمی هراسان شد و بلافاصله به جست‌و‌جو پرداخت تا فردی را پیدا کند که گوشی تلفن داشته باشد. طولی نکشیدکه یکی ازکارگران فضای سبز را دید و ماجرا را برایش بازگوکرد.

خیلی زود زنگ تلفن امدادگران اورژانس به صدا درآمد ونیرو‌های امدادی پیکرنیمه جان وخون آلود «سیدایلیا» را به بیمارستان طالقانی رساندند، اما او هیچ گونه مدرک شناسایی نداشت. تلاش کادردرمانی برای نجات وی به نتیجه نرسید و «سیدایلیا» لحظاتی بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد.

ازسوی دیگر «شغال کثیف» برای فرارازمجازات، به سوی پایانه مسافری مشهد رفت و با تهیه بلیت سواراتوبوس شد تا به سمنان برود و این گونه رازجنایت تکان دهنده اش پنهان بماند! درهمین حال خانواده «سیدایلیا» ماجرای گم شدن اورا به پلیس گزارش دادند و بدین ترتیب گروهی ازافسران زبده پلیس آگاهی به سرپرستی سرهنگ «ولی نجفی» جست‌و‌جو‌های گسترده‌ای راآغازکردند تا این که درنیمه‌های شب مشخص شدپیکربی جان کودک مذکور در بیمارستان طالقانی است. این گونه بودکه پرونده جنایی شکل گرفت و بررسی‌های کارآگاهان با دستور‌های ویژه وتخصصی قاضی دکترصادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) وارد مرحله جدیدی شد.

طولی نکشید که با رد زنی‌های پلیس و بهره گیری ازتوان علمی و تجهیزاتی نیروی انتظامی، «شغال کثیف» در مسیرحرکت به سوی سبزوار شناسایی و درون اتوبوس دستگیر شد.

این جوان۲۳ساله درساعات اولیه بامداد به مشهد انتقال یافت ودرحضورقاضی شعبه ۲۵۵دادسرای عمومی و انقلاب به قتل «سید ایلیا» اعتراف کردو به تشریح جزئیات جنایت هولناک خود پرداخت. بنابرگزارش روزنامه خراسان، با تکمیل تحقیقات دردادسرا و با توجه به تاکید قاضی حسن همتی فر (دادستان مرکزخراسان رضوی) مبنی بر رسیدگی سریع ودقیق به این پرونده جنایی، همه جوانب وابعاد این جنایت وحشتناک بررسی شد و پزشکان قانونی نیزدوبارسلامت روانی متهم را تاییدکردند. به همین خاطر و با توجه به اهمیت وحساسیت موضوع، پرونده مذکور به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال و جلسه محاکمه «شغال کثیف» به طورویژه وخارج ازنوبت برگزارشد.

متهم درجلسه دادگاه ادعا کرد:چون از۴سال قبل دارو‌های اعصاب و روان را قطع کردم نفهمیدم چگونه آن سنگ به دستم آمد وآن کودک را به قتل رساندم. این درحالی بود که قضات با تجربه دادگاه دفاعیات او را به چالش کشیدند و ازاوخواستند توضیح دهد اگرمتوجه ارتکاب جنایت نبودی و چیزی نمی‌فهمیدی، پس چگونه بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌دادی؟ چرا ازصحنه جنایت فرارکردی؟ چگونه متوجه شدی که برای رفتن به سمنان باید بلیت تهیه کنی؟ چگونه شماره تلفن های۱۲۴ گرانفروشی و۱۳۷شهرداری را حفظ بودی و به قول خودت تخلفات را گزارش می‌دادی؟ و... متهم که دیگرفقط سکوت کرده بوددرنهایت جرایم هولناک خود را پذیرفت و بدین ترتیب قضات دادگاه وارد شور شدند و رای قاطع خود را دراین پرونده جنایی درحالی صادرکردند که متهم مدعی بود قبل ازوقوع این جنایت تکان دهنده، دوکودک را مورد آزارشیطانی و اعمال شنیع خلاف عفت قرارداده، اما خانواده‌ها به خاطر حفظ آبرو یشان از او شکایت نکرده‌اند؟! ...

بنا به رای صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی که به امضای قاضی حجت الاسلام والمسلمین محمدشجاع پورفدکی (رئیس دادگاه) وقاضی امیدعابدینی (مستشار) رسیده آمده است:متهم «صادق-ک» به خاطر ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس با طناب دار، وبه دلیل رفتار‌های شیطانی واعمال شنیع خلاف عفت عمومی به اعدام محکوم می‌شود. همچنین براساس رای قاطع قضات با تجربه دادگاه، جوان۲۳ساله معروف به «شغال کثیف» را با اتهام آدم ربایی به تحمل ۱۰سال زندان و به دلیل سرقت به عنف گوشی تلفن «ایلیا کوچولو» به تحمل ۱۰سال زندان و۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند. این رای که توسط تقی پور (مدیردفترشعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی) به متهم و وکیل مدافع وی ابلاغ شده، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشوراست.

منبع: رکنا