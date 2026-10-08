به گزارش تابناک، به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای بدون اشاره به اینکه خود دخالت‌های واشنگتن ریشه اصلی مشکلات منطقه است و این خود واشنگتن بوده که به همراه اسرائیل حملاتی غیرقانونی علیه ایران انجام داده است، ادعا کرد: «خزانه‌داری تهران را از پولی که برای به راه انداختن جنگ در منطقه استفاده می‌کند محروم می‌کند. ما به افشای کسانی که فروش نفت آن‌ها را تسهیل می‌کنند ادامه خواهیم داد.».

کشتی‌های جدیدی که تحریم شده‌اند تحت پرچم بیش از ۱۲ حوزه قضایی ثبت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای مدعی شده که این کشتی‌ها مسئول انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران هستند.