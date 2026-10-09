محسن رضایی: آمریکا برای شکست دوباره آماده شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی: وقتی پس از شکست و تحقیر در برابر ایران، به آتن می‌روند تا روایتی از جنگ تمدنی را شکل دهند، بهتر است بخش مهم دیگری از تاریخ را هم بخوانند.

به گزارش تابناک؛ محسن رضایی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به واشتنگتن نوشته است: وقتی پس از شکست و تحقیر در برابر ایران، به آتن می‌روند تا روایتی از جنگ تمدنی را شکل دهند، بهتر است بخش مهم دیگری از تاریخ را هم بخوانند: جایی‌که امپراطور روم، در برابر شاپور اول ساسانی زانو زد. کسی که پای تاریخ را به میان می‌کشد، باید برای تکرارش هم آماده باشد!