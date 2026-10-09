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محسن رضایی: آمریکا برای شکست دوباره آماده شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی: وقتی پس از شکست و تحقیر در برابر ایران، به آتن می‌روند تا روایتی از جنگ تمدنی را شکل دهند، بهتر است بخش مهم دیگری از تاریخ را هم بخوانند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۹۴
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رضایی

به گزارش تابناک؛ محسن رضایی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به واشتنگتن نوشته است: وقتی پس از شکست و تحقیر در برابر ایران، به آتن می‌روند تا روایتی از جنگ تمدنی را شکل دهند، بهتر است بخش مهم دیگری از تاریخ را هم بخوانند: جایی‌که امپراطور روم، در برابر شاپور اول ساسانی زانو زد. کسی که پای تاریخ را به میان می‌کشد، باید برای تکرارش هم آماده باشد!

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محسن رضایی واشنگتن آمریکا
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