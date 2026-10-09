ترامپ از توافق انرژی با روسیه خبر داد؛ مجوز موقت صادرات گازوئیل صادر شد

دونالد ترامپ از توافق با ولادیمیر پوتین برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل روسیه به بازار‌های جهانی خبر داد؛ هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دستور رئیس‌جمهور، مجوزی موقت برای صادرات گازوئیل روسیه صادر می‌کند.

به گزارش تابناک، ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد در گفت‌وگویی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای آمریکا و جهان به توافق رسیده است.

ترامپ مدعی شد بر اساس این توافق، روسیه بلافاصله بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار عرضه خواهد کرد و ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر و یک میلیون تن دیگر پس از آن در اختیار بازارها قرار می‌گیرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از احتمال عرضه سه میلیون تن دیگر گازوئیل روسیه در مدت‌زمانی کوتاه خبر داد؛ موضوعی که به گفته او، با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه امکان‌پذیر خواهد بود.

وعده ترامپ برای کاهش قیمت سوخت

ترامپ با اشاره به آنچه کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز خواند و همچنین عرضه گازوئیل روسیه، پیش‌بینی کرد قیمت این سوخت در آمریکا و بازارهای جهانی به‌سرعت کاهش یابد.

او تأکید کرد کاهش قیمت سوخت برای شهروندان آمریکایی، به‌ویژه کشاورزان، دامداران و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، از اولویت‌های اصلی دولت اوست.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه این اعلام را مهم توصیف کرد و بار دیگر مدعی شد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

مجوز موقت واشنگتن برای عرضه گازوئیل روسیه

هم‌زمان با اظهارات ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دستور رئیس‌جمهور، مجوزی موقت و فوری صادر می‌کند که به روسیه اجازه می‌دهد گازوئیل خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.