En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تصویب قطعنامه ضدایرانی در پارلمان اروپا

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه سه قطعنامه را به ادعای آنچه که «نقض حقوق بشر» در ایران، گرجستان و جمهوری آذربایجان خواند، تصویب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۹۱
| |
1940 بازدید
|
۲
اتحادیه اروپا

به گزارش تابناک، نمایندگان پارلمان اروپا بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد و مدارکی، ایران را به «خشونت» علیه غیرنظامیان محکوم کردند. 

پارلمان اروپا همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. این پارلمان در ادامه ایران را به آنچه که «آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی» و «سرکوب فرامرزی»، محکوم کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه تهران و ارجاع ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شدند.

قطعنامه مربوط به ایران با ۵۴۱ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید.

این پارلمان دو قطعنامه دیگر به اتهامات حقوق بشری دیگر علیه گرجستان و جمهوری آذربایجان تصویب کرد.

این قطعنامه‌های حقوق‌بشری درحالی به تصویب رسیده‌اند که خود فرانسه مدت‌ها با خشونت اعتراضات دانش‌آموزی در این کشور را سرکوب می‌کند و در جریان تظاهرات دست‌کم صدها نفر را بازداشت کرده است.

در پی تحولات اخیر فرانسه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر انتظار می‌رود تحولات اخیر فرانسه را با همان معیارهای حقوقی و حقوق بشری که در بررسی وضعیت سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند، مورد توجّه قرار دهند. رعایت حقوق بشر یک تعهد مشترک و جهان‌شمول است و اجرای آن نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، ائتلافی یا ژئوپلیتیکی قرار گیرد.»

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا اتحادیه اروپا پارلمان اروپا قطعنامه ایران قطعنامه ضد ایرانی نقض حقوق بشر
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحریم‌های جدید آمریکا در ارتباط با ایران
نشست مطبوعاتی برای رأی‌گیری درباره قطعنامه ضدایرانی
بیانیه ۱+۶ کشور در حمایت از ایران در نشست شورای حکام
تصویب قطعنامه ضدایرانی در سازمان ملل
تحریم ایران به بهانه نقض حقوق بشر
تصویب قطعنامه جدید ضدایرانی در پارلمان اروپا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
5
2
پاسخ
خود اروپا معدن ظلم و ستم و استعمار و خشونت و شکنجه و انواع تبعیض هاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
3
1
پاسخ
اروپا دیگه از رده خارج شده
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۹ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۶ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005red
tabnak.ir/005red