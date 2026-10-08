تصویب قطعنامه ضدایرانی در پارلمان اروپا

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه سه قطعنامه را به ادعای آنچه که «نقض حقوق بشر» در ایران، گرجستان و جمهوری آذربایجان خواند، تصویب کرد.

به گزارش تابناک، نمایندگان پارلمان اروپا بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد و مدارکی، ایران را به «خشونت» علیه غیرنظامیان محکوم کردند.

پارلمان اروپا همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. این پارلمان در ادامه ایران را به آنچه که «آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی» و «سرکوب فرامرزی»، محکوم کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه تهران و ارجاع ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شدند.

قطعنامه مربوط به ایران با ۵۴۱ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید.

این پارلمان دو قطعنامه دیگر به اتهامات حقوق بشری دیگر علیه گرجستان و جمهوری آذربایجان تصویب کرد.

این قطعنامه‌های حقوق‌بشری درحالی به تصویب رسیده‌اند که خود فرانسه مدت‌ها با خشونت اعتراضات دانش‌آموزی در این کشور را سرکوب می‌کند و در جریان تظاهرات دست‌کم صدها نفر را بازداشت کرده است.

در پی تحولات اخیر فرانسه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر انتظار می‌رود تحولات اخیر فرانسه را با همان معیارهای حقوقی و حقوق بشری که در بررسی وضعیت سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند، مورد توجّه قرار دهند. رعایت حقوق بشر یک تعهد مشترک و جهان‌شمول است و اجرای آن نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، ائتلافی یا ژئوپلیتیکی قرار گیرد.»

منبع: ایسنا