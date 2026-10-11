واکنش همتی به ادعاهای جدید وزیر  آمریکا

رئیس بانک مرکزی کشورمان به اظهارت امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا که از «چاپ پول» و تکرار ادعای فروپاشی اقتصاد ایران سخن گفته است، واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی کشورمان در پاسخ به صحبت‌های امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا که از «چاپ پول» و تکرار ادعای فروپاشی اقتصاد ایران سخن گفت، عنوان کرد: امروز طبق وعده وزیر خزنه داری امریکا اخرین روز مهلت دوهفته ای فروپاشی اقتصاد ایران بود. اقای بسنت به جای اینکه صحبت از نتیجه وعده دوهفته ای خود به میان آورد، صحبت از چاپ پول در ایران کرده است.

همتی اضافه کرد: واقعیت‌های اقتصادی را باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری سنجید، نه با مواضع سیاسی.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، آخرین ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۵۶٫۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱٫۶ درصد در شهریور کاهش یافته است؛ یعنی ۴٫۸ واحد درصد کاهش طی سه ماه و برخلاف ادعای امریکاییها رشد نقدینگی در شهریور به کمترین مقدار یعنی ۱.۳ درصد رسید و با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، روند افزایشی نرخ ارز که ناشی از انتظارات بود، متوقف و حتی کاهشی شد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: فشار اقتصادی واقعیتی است که مردم آن را احساس می‌کنند؛ اما فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی.