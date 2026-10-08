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لیگ برتر فوتبال ایران؛

فرار تراکتور از شکست خانگی مقابل استقلال

تراکتور تبریز در دیدار خانگی خود مقابل استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از شکست فرار کرد و به تساوی رسید.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۶۵
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فرار تراکتور از شکست خانگی مقابل استقلال

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دو تیم تراکتور تبریز و استقلال در چهارچوب دیدارهای هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۷ امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

سیدمهدی حسینی (دقیقه ۷۴) برای تراکتور و سعید سحرخیزان (دقیقه ۲۸) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب ابتدایی تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، مهدی شیری، سیدمهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

در دقیقه ۲۸، استقلال با یک حرکت ترکیبی به گل رسید، ابتدا عارف آقاسی با پاس قطری بلند توپ را به حسین گودرزی رساند و این بازیکن زمینی آن را به سعید سحرخیزان داد تا مهاجم اردبیلی استقلال دروازه علیرضا بیرانوند را باز کند.

در دقیقه ۷۵ تراکتور روی شوت مهدی حسینی به گل تساوی رسید تا مانع شکست خانگی این تیم شود.

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2 استقلال 8 16
3 پرسپولیس 6 13
4 آلومینیوم اراک 7 13
5 گل گهر 8 13
6 سپاهان 6 10
7 فولاد 6 9
8 نساجی 8 9
9 پیکان 7 8
10 ملوان 7 8
11 چادرملو اردکان 7 8
12 فجر سپاسی 6 7
13 ذوب‌آهن 7 7
14 خیبر خرم‌آباد 6 6
15 استقلال خوزستان 8 6
16 شمس آذر قزوین 7 5
17 مس شهر بابک 7 5
18 صنعت نفت 7 4
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