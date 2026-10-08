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مصدومیت شدید بازیکن جنجالی استقلال

یاسر آسانی به دلیل مصدومیت از ناحیه پا، بین دو نیمه دیدار استقلال و تراکتور از زمین خارج شد و نتوانست تیمش را در نیمه دوم همراهی کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۷۶
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یاسر آسانی

به گزارش تابناک،  در پایان نیمه نخست دیدار استقلال و تراکتور به دلیل آسیب‌دیدگی از ترکیب آبی‌پوشان خارج شد. این بازیکن در جریان یکی از صحنه‌های حساس نیمه اول دچار مصدومیت شده بود.

در دقیقه ۴۰، ارسال صالح حردانی از سمت راست با ضربه سر علیرضا کوشکی همراه شد و توپ در موقعیتی مناسب مقابل آسانی قرار گرفت. مهاجم استقلال برای لحظاتی در زدن ضربه تعلل کرد و همین موضوع فرصت را در اختیار سیدمهدی حسینی قرار داد تا با حضور به‌موقع، توپ را به کرنر بفرستد.

آسانی در جریان این برخورد روی زمین افتاد و احساس درد کرد. در ادامه نیز مسابقه برای بررسی صحنه توسط اتاق VAR حدود دو دقیقه متوقف شد. تیم داوری پس از بررسی تصاویر، برخورد رخ‌داده را مستحق اعلام پنالتی ندانست و وحید کاظمی نیز برای بازبینی صحنه به کنار زمین فراخوانده نشد.

وینگر استقلال پس از این اتفاق دوباره به زمین برگشت، اما در دقایق پایانی نیمه نخست مشخص بود که از شرایط عادی برخوردار نیست. آسانی با وجود درد تا پایان نیمه به بازی ادامه داد، ولی در دویدن و تغییر مسیر با مشکل مواجه بود.

در فاصله دو نیمه، کادر پزشکی استقلال وضعیت این بازیکن را بررسی کرد. آسانی تا نزدیک آغاز نیمه دوم در زمین حضور داشت و تلاش می‌کرد شرایط ادامه بازی را پیدا کند، اما در نهایت شدت درد مانع از بازگشت او به میدان شد.

به این ترتیب کادر فنی استقلال تصمیم گرفت آسانی را در شروع نیمه دوم تعویض کند. این بازیکن هنگام ترک زمین با ناراحتی و چشمانی اشک‌آلود از زمین خارج شد.

خروج آسانی می‌تواند برای استقلال خبر مهمی باشد؛ چراکه وینگر آلبانیایی یکی از گزینه‌های اصلی تیم در بخش هجومی محسوب می‌شود و حضورش در حملات سریع و ضدحملات آبی‌پوشان اهمیت زیادی دارد.

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استقلال یاسر آسانی مصدومیت
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