فوری / بیرانوند از تراکتور اخراج شد!

به گزارش تابناک، باشگاه تراکتور با انتشار متنی در صفحه رسمی خود اعلام کرد علیرضا بیرانوند با تصمیم جواد نکونام از جمع سرخ‌پوشان کنار گذاشته شده و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفته است.

در متن منتشرشده از سوی باشگاه تراکتور آمده است: «علیرضا بیرانوند با تصمیم جواد نکونام، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، به دلیل انجام مصاحبه خلاف واقع و ایجاد حاشیه از تیم کنار گذاشته شد و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت.»





بیشتر بخوانید:

مصاحبه فوق جنجالی بیرانوند پس از تساوی



این تصمیم ساعاتی پس از تساوی یک بر یک تراکتور مقابل استقلال اتخاذ شد. بیرانوند در این مسابقه ۹۰ دقیقه درون دروازه میزبان حضور داشت و در وقت‌های تلف‌شده نیز با واکنشی تماشایی، ضربه خطرناک سامان فلاح روی ارسال جلال‌الدین ماشاریپوف را مهار کرد. با این حال، صحبت‌های او پس از پایان بازی خیلی زود به موضوع اصلی حاشیه‌های این مسابقه تبدیل شد.

به نظر می‌رسد اظهارات بیرانوند به خاطر بیان مشکلات داخل تیم و پالس مثبت برای حضور در استقلال بوده است. او درباره شرایط مالی تراکتور خطاب به مدیران این باشگاه گفت: «از مالک باشگاه، آقای زنوزی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره خواهش می‌کنم اجازه ندهند حاشیه وارد تیم شود. تراکتور یکی از تیم‌هایی است که از داخل مریض است. ممکن است هواداران فکر کنند تیمی که دو فصل گذشته قهرمان شده و برای سه جام می‌جنگد، از نظر مالی شرایط فوق‌العاده‌ای دارد، اما واقعیت این نیست. امیدوارم آقای زنوزی به داد تیم برسد. بازیکنان ما تا امروز حدود هفت درصد قراردادهایشان را گرفته‌اند. تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، برای سه جام رقابت می‌کند و بازیکنان باکیفیتی دارد، اما من هر روز می‌بینم که بچه‌ها دغدغه مالی دارند و این موضوع ناراحتم می‌کند.»