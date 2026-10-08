En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

فوری / بیرانوند از تراکتور اخراج شد!

باشگاه تراکتور دقایقی پس از صحبت‌های جنجالی علیرضا بیرانوند درباره استقلال و آینده‌اش، از کنار گذاشته شدن این دروازه‌بان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۸۷
| |
988 بازدید
بیرانوند

به گزارش تابناک، باشگاه تراکتور با انتشار متنی در صفحه رسمی خود اعلام کرد علیرضا بیرانوند با تصمیم جواد نکونام از جمع سرخ‌پوشان کنار گذاشته شده و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفته است.

در متن منتشرشده از سوی باشگاه تراکتور آمده است: «علیرضا بیرانوند با تصمیم جواد نکونام، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، به دلیل انجام مصاحبه خلاف واقع و ایجاد حاشیه از تیم کنار گذاشته شد و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت.»


این تصمیم ساعاتی پس از تساوی یک بر یک تراکتور مقابل استقلال اتخاذ شد. بیرانوند در این مسابقه ۹۰ دقیقه درون دروازه میزبان حضور داشت و در وقت‌های تلف‌شده نیز با واکنشی تماشایی، ضربه خطرناک سامان فلاح روی ارسال جلال‌الدین ماشاریپوف را مهار کرد. با این حال، صحبت‌های او پس از پایان بازی خیلی زود به موضوع اصلی حاشیه‌های این مسابقه تبدیل شد.

تراکتورسازی

به نظر می‌رسد اظهارات بیرانوند به خاطر بیان مشکلات داخل تیم و پالس مثبت برای حضور در استقلال بوده است. او درباره شرایط مالی تراکتور خطاب به مدیران این باشگاه گفت: «از مالک باشگاه، آقای زنوزی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره خواهش می‌کنم اجازه ندهند حاشیه وارد تیم شود. تراکتور یکی از تیم‌هایی است که از داخل مریض است. ممکن است هواداران فکر کنند تیمی که دو فصل گذشته قهرمان شده و برای سه جام می‌جنگد، از نظر مالی شرایط فوق‌العاده‌ای دارد، اما واقعیت این نیست. امیدوارم آقای زنوزی به داد تیم برسد. بازیکنان ما تا امروز حدود هفت درصد قراردادهایشان را گرفته‌اند. تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، برای سه جام رقابت می‌کند و بازیکنان باکیفیتی دارد، اما من هر روز می‌بینم که بچه‌ها دغدغه مالی دارند و این موضوع ناراحتم می‌کند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیرانوند علیرضا بیرانوند دروازه بان تراکتور اخراج جواد نکونام
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویدیوی جنجالی علیرضا بیرانوند پس از اخراج از تراکتور
مصاحبه فوق جنجالی بیرانوند پس از تساوی
پوستر استقلال برای بازی با تراکتور
فرار تراکتور از شکست خانگی مقابل استقلال
خلاصه بازی تراکتور 1 - استقلال 1
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۹ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۷۲ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005reZ
tabnak.ir/005reZ