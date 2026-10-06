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اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر

داوران بازی های هفته هشتم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شدند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۰۲
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داور فوتبال

به گزارش تابناک؛ اسامی داوران بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

* آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

داور: میثم حیدری کمک ها: علیرضا ایلدروم، مرتضی یوسف شهریاری، محمدعلی صلاحی داور VAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

*نساجی مازندران - ذوب آهن اصفهان

داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: وحید سیفی، علی اکبر نوری و میثم عباسپور داور VAR:محمدرضا تارخ کمک: حامد سیری ناظر: رضا عبدوس

*تراکتور تبریز - استقلال تهران

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبدالهی، فرهاد امینی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده و دانیال مرادی ناظر: محمدرضا فلاح

*سپاهان - فجر سپاسی شیراز

داور: حسین زمانی کمک‌ها: امیررضا آشور‌ماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری ناظر: حسن کامرانی فر

*فولاد خوزستان - مس شهربابک

داور: هادی علی‌نیافرد کمک‌ها: علیرضا مرادی، سامان قلاوند، میثم صفاری داور VAR: امیر ایار کمک: فرزاد منصوری ناظر: محسن قهرمانی

*گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محسن بابایی، علی فرزانمنش و شبیر بهروزی داور VAR: حسن اکرمی کمک: سیدحسین حسینی ناظر: نادر جعفری

جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵

*چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد

داور: پیام حیدری کمک ها: علی احمدی، صادق رستمی، رضا مرادی داور VAR:سیدرضا مهدوی کمک: مسعود حقیقی ناظر: علیرضا کهوری

*پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

داور: احمد محمدی کمک‌ها:محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون، شهاب محمدی داور VAR:میثم حیدری کمک: دانیال باشنده ناظر: رضا سخندان

شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

*پیکان تهران - شمس آذر قزوین

داور: غلامرضا ادیبی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی و مهرداد خسروی داور VAR:وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: اسماعیل صفیری

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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