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مصاحبه فوق جنجالی بیرانوند پس از تساوی

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی در میکسدزون ورزشگاه یادگار امام با صراحت به انتقاد از مدیریت تراکتور پرداخت و تهدید به جدایی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۸۶
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بیرانوند

به گزارش تابناک، بیرانوند که از کسب نتیجه مساوی مقابل استقلال عصبانی به نظر می‌رسید، باوجود ابراز احترام به هواداران در میکسدزون علاوه بر اعتراض به شرایط مالی، وعده داد که با گذراندن خدمت سربازی، بازیکن آزاد می‌شود و آن‌وقت تصمیم می‌گیرد که به کدام تیم برود.

بیرانوند درباره نمایش تراکتور گفت: «بازی خیلی خوبی بود. در نیمه اول کمی تمرکزمان را از دست دادیم، اما در نیمه دوم واقعاً تیم برتر میدان بودیم. موقعیت‌های خوبی داشتیم، سوار بازی شدیم و صحبت‌هایی را که آقا جواد بین دو نیمه با بازیکنان انجام داد، به‌خوبی اجرا کردیم.»

او ادامه داد: «فکر می‌کنم هر دو تیم بازی تماشایی‌ای ارائه کردند و تمام هوادارانی که در ورزشگاه یا از خانه مسابقه را دیدند، از آن لذت بردند. دو تیم مدعی مقابل هم بازی کردند و به نظرم مساوی نتیجه عادلانه‌ای بود. استقلال در نیمه اول کمی بهتر بود، اما در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و ما عملکرد بهتری داشتیم.»

دروازه‌بان تراکتور درباره مصدومیت یاسر آسانی نیز گفت: «یاسر یکی از بازیکنان خوب و باکیفیتی است که در یکی، دو سال اخیر وارد فوتبال ایران شده و کیفیتش را به‌خوبی نشان داده است. وقتی مصدوم شد، واقعاً نگرانش بودم و به سمتش رفتم تا شرایطش را ببینم. استقلال نماینده ایران در مسابقات آسیایی است و امیدوارم اتفاق بدی برای آسانی رخ نداده باشد و بتواند به تیمش کمک کند.»

منبع: ورزش سه

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بیرانوند علیرضا بیرانوند دروازه بان تراکتور استقلال لیگ برتر یاسر آسانی
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