سخنگوی نیروهای مسلح یمن در آخرین اخطار خود به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کرد که به دلیل تبدیل شدن عربستان به میدان عملیات نظامی، پرواز در حریم هوایی این کشور -به‌جز آسمان شهرهای مکه و مدینه- ناامن است.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به فرودگاه ملک خالد ریاض و اصابت موشک گفت و درباره ادامه پرواز شرکت‌های هواپیمایی در حریم هوایی عربستان هشدار داد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله صبح امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد، فرودگاه ملک خالد در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادیم و موشک به دقت به هدف خود اصابت کرده و موجب اختلال در فعالیت‌های فرودگاه شده است.

به گزارش سایت النشرة، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه این بیانیه هشدار خود به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان را برای آخرین بار تکرار کرد و گفت: عربستان به استثنای حریم هوایی شهرهای مقدس مکه و مدینه، به صحنه عملیات نظامی تبدیل شده است.



سرتیپ یحیی سریع بامداد امروز نیز در بیانیه دیگری از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی مسلح «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه و متعلق به نیروهای سعودی در آسمان استان تعز خبر داد و گفت که این پهپاد هنگام انجام اقدامات خصمانه سرنگون شده است.

او همچنین از حمله موشکی به تجمع‌ها و نیروهای نظامی سعودی در پادگانی در منطقه رأس‌العاره و کشته و زخمی شدن شماری از این نیروها و آتش‌سوزی در برخی انبارهای تسلیحات خبر داد.



سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه نیز از شلیک همزمان موشک های بالستیک به تجمع‌ها و نیروهای سعودی در جنوب باب‌المندب، منطقه السقیا و رأس‌العاره و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن خبر داد.

منبع: ایسنا