En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آمریکا و اسرائیل جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی گفت که رژیم صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان این رژیم، از برجسته‌ترین مصادیق دشمنان سرکش، جنایتکار، ستمکار و طغیانگر در دوران معاصر هستند.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۵۲
| |
377 بازدید
رهبر انصارالله

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی به مناسبت دهمین سالگرد کشتار بزرگ موسوم به «جنایت سالن» که یک مراسم عزا در صنعا هدف حمله هوایی ارتش سعودی قرار گرفت و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشت، به بررسی تازه‌ترین تحولات یمن و منطقه پرداخت.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این سخنرانی گفت: دشمنان، بر سرکشی، جنایت، ظلم و طغیان خود می‌افزایند و در عصر ما، دشمن صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان این رژیم، از برجسته ‌ترین مصادیق این جنایت هستند. همچنین متجاوزان سعودی از برجسته ‌ترین مصادیق سرسخت‌ترین دشمنان در دوران معاصر و در عرصه عربی و اسلامی ما هستند.

وی افزود:‌ نظام سعودی خود را حامل پرچم اسلام معرفی می‌کند و عبارت توحید را بر پرچم ملی خود قرار داده است، در حالی که شمشیر این پرچم تنها در برابر ملت ما از غلاف بیرون کشیده شده است. شمشیر موجود در پرچم عربستان سعودی هرگز در برابر دشمنان ملت به حرکت درنیامده و حتی یک بار نیز در برابر آنها موضع نگرفته است. چه زمانی متجاوزان سعودی حتی یک موضع نظامی در برابر آمریکا و اسرائیل گرفته اند؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن الحوثی انصارالله رهبر انصارالله عربستان اسرائیل آمریکا
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع انفجارهای شدید در ریاض
ناکامی مزدوران سعودی در تصرف باب المندب
تهدید جدید انصارالله علیه پروازهای بین‌المللی
تأیید حضور نظامیان پاکستان در عربستان
آمریکا تلاش می‌کند کشور‌های عربی را وارد جنگ ایران کند
رهبر انصارالله: عربستان مجری اوامر آمریکا و اسرائیل است
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۹ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۷۲ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005re0
tabnak.ir/005re0