حمله موشکی یمن به نجران عربستان
منابع خبری از حمله موشکی یمن به منطقه نجران واقع در جنوب عربستان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۱۶| |
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به گزارش تابناک، سازمان امدادرسانی شهری عربستان دوشنبه شب اعلام کرد در پی این حمله موشکی از یمن، آژیرهای خطر در منطقه نجران فعال شده است.
سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه گفت ۵۴ حمله جنگندههای سعودی که امروز از پایگاههای خمیس مشیط و طائف برخاسته و استانهای تعز، لحج، الجوف، مأرب و حجه را هدف قرار دادند، بدون پاسخ نخواهد ماند.
منبع: ایسنا
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