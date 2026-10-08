طاعون؛ خبری که هنوز تایید نشده

هنوز هیچ منبع رسمی علمی درباره شیوع طاعون در روسیه نظری نداده و اطلاعات موجود محدود به مطالبی است که در رسانه‌ها منتشر شده، در حالی که شیوع طاعون در فضای رسانه‌ای بسیار همه‌گیر شده و نگرانی مردم را برانگیخته است.

به گزارش تابناک؛ مرگ یک فرد در روسیه و ادعای ارتباط آن با طاعون، طی روزهای اخیر خبرساز شده و نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است، درحالی که به اذعان متخصصان و مسئولان نظام سلامت کشورمان، تاکنون هیچ منبع رسمی و معتبر از جمله سازمان جهانی بهداشت، شیوع طاعون در روسیه را تایید نکرده است.

دکتر مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه طاعون یک بیماری باکتریایی با مخزن حیوانی است، گفت: طاعون معمولی از طریق موش منتقل می‌شود و در عین حال درباره اخبار منتشرشده درباره طاعون در روسیه اظهار کرد: اطلاعات دقیقی درباره این موضوع در دسترس نیست. اغلب گزارش‌های مربوط به این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده و اخبار جدی و رسمی منتشر نشده است.

محرز درباره علائم بیماری نیز توضیح داد: به طور مثال، بزرگ‌شدن غدد لنفاوی در کشاله ران از علائم بیماری طاعون است. همچنین این بیماری می‌تواند سبب گرفتاری ریوی شود.



این متخصص بیماری‌های عفونی همچنین با اشاره به وضعیت این بیماری در جهان گفت: سال‌ها است که بیماری طاعون نداشته‌ایم و در تمام دنیا ریشه‌کن شده است.

او در ادامه با تأکید بر نبود تأیید رسمی درباره خبر این بیماری در روسیه تصریح کرد: هیچ منبع رسمی علمی درباره شیوع طاعون در روسیه اظهار نظر نکرده و اطلاعات موجود محدود به مطالبی است که در رسانه‌ها منتشر شده است. این در حالی است که موضوع شیوع طاعون در فضای رسانه‌ای بسیار همه‌گیر شده و نگرانی مردم را به همراه داشته است.

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در همین راستا، پیش از این دکتر قباد مرادی - رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز درباره این اخبار، بر ضرورت اتکا به سازوکارهای رسمی بین‌المللی تأکید دارد و با اشاره به مقررات بین‌المللی بهداشت (IHR) توضیح داد که کشورها موظفند رویدادهای بهداشتی و بیماری‌هایی را که ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشند، از طریق سازوکارهای تعیین‌شده به سازمان جهانی بهداشت اطلاع دهند و این سازمان نیز پس از ارزیابی اطلاعات، در صورت لزوم موضوع را به کشورهای عضو اعلام می‌کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته است که« در حال حاضر، در خصوص خبر منتشرشده درباره طاعون در روسیه، هیچ اطلاعیه یا گزارش رسمی از سوی سازمان جهانی بهداشت یا سایر مراجع رسمی ذی‌صلاح دریافت نکرده‌ایم. بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توانیم صحت خبر یا میزان خطر احتمالی آن را تأیید کنیم.»

مرادی همچنین تأکید کرده است که مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، وضعیت را با دقت زیر نظر دارد و متناسب با شرایط، اطلاع‌رسانی و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

از سوی دیگر، دکتر احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران، نیز با اشاره به روایت‌های منتشرشده درباره این ماجرا گفته است که بر اساس گزارش‌های موجود، فرد مورد اشاره دو روز پس از بستری‌شدن با علائم پنومونی شدید جان خود را از دست داده است. به گفته او، برخی رسانه‌ها علت بیماری را شکستن لوله آزمایش حاوی عامل طاعون و قرار گرفتن حدود ۲۰۰ نفر در معرض تماس با فرد عنوان کرده‌اند، اما مقام‌های روسیه تاکنون ابتلا و مرگ ناشی از طاعون را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند و تشخیص «ذات‌الریه با علت نامعلوم» اعلام شده است.

مصطفوی تأکید کرد: در چنین شرایطی باید منتظر اطلاعات تکمیلی از منابع و مراجع موثق بین‌المللی بود و تا پیش از انتشار نتایج معتبر آزمایشگاهی و بررسی‌های رسمی، از قطعی تلقی کردن روایت‌های مطرح‌شده پرهیز کرد.

طاعون چقدر خطرناک است؟

رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه بیماری طاعون در اغلب موارد به درمان آنتی‌بیوتیکی پاسخ می‌دهد، گفته است که تهدید این بیماری از این منظر با برخی بیماری‌های نوپدید و بازپدیدی که درمان مشخصی ندارند، قابل مقایسه نیست؛ مگر اینکه با فرم‌های مقاوم به درمان آنتی‌بیوتیکی مواجه شویم.

او با اشاره به عامل بیماری طاعون، یعنی باکتری Yersinia pestis، توضیح داد که این باکتری در بسیاری از کانون‌های طبیعی بیماری در چرخه‌ای میان جوندگان و کک‌های آلوده باقی می‌ماند و انسان معمولاً از طریق گزش کک آلوده یا در نوع ریوی، از طریق تماس نزدیک با فرد مبتلا به این نوع بیماری آلوده می‌شود.

مصطفوی در عین حال با تأکید بر ضرورت استمرار پایش بیماری در ایران گفته است: به‌دلیل وجود کانون‌های طبیعی بیماری در کشور، پایش مستمر بیماری، به‌ویژه در مخازن احتمالی حیوانی و ناقلین، زمینه یک نظام مراقبت پیشگیرانه در انسان را فراهم می‌کند.

به گفته رئیس انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون در این مؤسسه قرار دارد و انستیتو پاستور از سال ۱۳۲۵ در زمینه پایش و تشخیص این بیماری فعال است. همچنین پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید این مؤسسه در روستای اکنلو در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان، از مراکز مهم مطالعات میدانی طاعون به شمار می‌رود.

مصطفوی با تأکید بر اهمیت حفظ آمادگی و ظرفیت‌های تشخیصی کشور گفته است: در ارتباط با بیماری‌هایی نظیر طاعون که حساسیت عمومی را برمی‌انگیزند، حفظ هوشیاری و آمادگی، همراه با اطلاع‌رسانی دقیق و پرهیز از گمانه‌زنی، در مواجهه با اخبار و گزارش‌های مرتبط با بیماری ضروری است.

منبع: ایسنا