رونمایی مجسمه «طاعون نارنجی»؛ در پارلمان اروپا ! + عکس

به گزارش تابناک، ینس گالشیوت، هنرمند دانمارکی این مجسمه طنزآمیز را با عنوان «طاعون نارنجی» و همچنین معروف به «پادشاه بی‌عدالتی» در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ، شهر شرقی فرانسه به نمایش گذاشته است.

بنا بر این گزارش، این مجسمه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در حالی نشان می‌دهد که برهنه بر روی شانه‌های مردی بسیار کوچکتر نشسته است. در دست او، یک چوب گلف بلند قرار دارد. این مجسمه، با احتساب پایه‌اش حدود ۲.۵ متر ارتفاع دارد و به گفته هنرمند، با طلای ۲۳ عیار روکش شده است.



«طاعون نارنجی»

روز سه‌شنبه هنگام رونمایی از مجسمه، پارچه نارنجی رنگی که آن را پوشانده بود، برداشته شد. این مجسمه در یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌های پارلمان که دو ساختمان را به هم متصل می‌کند، قرار دارد. قرار است تا پنجشنبه در معرض نمایش باشد.

این هنرمند دانمارکی توسط پِر کلاوزن، عضو چپ‌گرای دانمارکی پارلمان اروپا دعوت شده بود.

او گفت: اگر کسی آنقدر پوست‌نازک‌ باشد که نتواند نمایش این مجسمه را در پارلمان اروپا تحمل کند، پس جایی در صحنه جهانی ندارد!

روی کارت‌های ویزیتی که در کنار مجسمه قرار گرفته‌اند، نقل قولی از «پادشاه بی‌عدالتی» نوشته شده است: من بر پشت مردی نشسته‌ام. او زیر بار سنگینی فرو می‌رود. من هر کاری برای کمک به او انجام می‌دهم، جز اینکه از پشت او پایین بیایم!

گالشیوت، ترامپ را یکی از «بزرگترین موانع حل تغییرات اقلیمی» توصیف می‌کند.

منبع: یورونیوز