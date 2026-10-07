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روایت کرملین از حادثه مرکز طاعون

ماجرای مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی طاعون در سیبری با واکنش کرملین همراه شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۲۲
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روایت کرملین از حادثه مرکز طاعون

به گزارش تابناک؛ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز در واکنش به گزارش شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی نیوز» که مدعی شده بود واشنگتن به مسکو درباره نحوه رسیدگی به مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی طاعون در سیبری اعتراض دیپلماتیک رسمی کرده و خواستار شفافیت بیشتر شده، گفت مسکو هفته گذشته مطابق با رویه‌های تعیین‌شده، سازمان جهانی بهداشت را در جریان این مرگ قرار داده بود.

رسانه‌های غربی مدعی هستند که جزئیات مرگ این فرد اعلام نشد. به گزارش رویترز، در پی آن، مقام‌های روس ده‌ها نفر را قرنطینه و رئیس نهاد ناظر بر بهداشت روسیه را به منطقه ایرکوتسک در سیبری اعزام کردند.

پسکوف گفت بخش زیادی از گزارش‌های منتشرشده درباره این حادثه نادرست بوده و مردم باید به اطلاعات منتشرشده از سوی نهاد ناظر بر بهداشت روسیه «روسپوتربنادزور» مراجعه کنند.

این نهاد دیروز اعلام کرد که در میان هیچ‌یک از افرادی که با فرد جان‌باخته در تماس بودند، موردی از ابتلا به طاعون شناسایی نشده و زندگی ساکنان محلی تحت تاثیر این اتفاق قرار نگرفته است.

پسکوف همچنین گفت که تا این لحظه هیچ تماس تلفنی میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برنامه‌ریزی نشده است.

ترامپ دیروز ادعا کرد که خیلی زود درباره این موضوع با پوتین گفت‌و‌گو خواهد کرد.

منبع: فارس

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برچسب ها
کرملین طاعون ولادیمیر پوتین سازمان جهانی بهداشت
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tabnak.ir/005rbu