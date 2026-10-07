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پیام نگران‌کننده آمریکا به شهروندانش در روسیه

سفارت آمریکا در مسکو با هشدار نسبت به احتمال شیوع طاعون، تأکید کرد که توانایی محدودی برای کمک به اتباع آمریکایی در روسیه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۷۱
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آمریکا

به گزارش تابناک؛ بنا بر گزارش «نیویورک پست»، وزارت خارجه آمریکا در پی افزایش نگرانی‌ها از شیوع احتمالی طاعون ریوی در شرق روسیه، اعلام کرد که سفارت این کشور از گزارش‌ها پیرامون مرگ یک نفر، قرنطینه و تعطیلی بیمارستان‌ها در منطقه ایرکوتسک باخبر است و وضعیت را به دقت زیر نظر دارد.

روسیه پیش از مرگ اخیر یک تکنسین ۲۸ ساله آزمایشگاه تحقیقاتی طاعون در ایرکوتسک سیبری که نگرانی‌هایی را مبنی بر شیوع این عامل بیماری زا ایجاد کرده بود، مشمول بالاترین سطح هشدار سفر این وزارتخانه بود.

سفارت آمریکا هشدار داد: دولت آمریکا توانایی محدودی برای کمک به شهروندان آمریکایی در روسیه، به ویژه در خارج از مسکو، دارد. کارکنان دولت آمریکا ممکن است به دلیل نگرانی‌های بهداشتی و امنیتی با محدودیت‌های بیشتری برای سفرهای شخصی و رسمی به مناطق خاص مواجه شوند.

این نمایندگی دیپلماتیک خاطرنشان کرد که هشدار مسافرتی سطح ۴ وزارت امور خارجه که دسامبر گذشته به دلیل نگرانی‌های امنیتی و خطر بازداشت غیرقانونی وضع شده بود، «همچنان پابرجاست و شهروندان آمریکایی که در حال حاضر در روسیه هستند باید فوراً آنجا را ترک کنند.»

در ادامه این هشدار آمده است: به شهروندان آمریکایی که قصد سفر به روسیه را دارند، مجدداً و اکیداً توصیه می‌شود که به روسیه سفر نکنند.

طاعون ریوی می‌تواند از طریق هوا از فردی به فرد دیگر منتقل شده و اگر به سرعت با آنتی‌بیوتیک درمان نشود، تقریباً در تمامی موارد کشنده است.

در پی مرگ تکنسین مذکور، چندین کشور مجاور مناطق شرقی روسیه، از جمله قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قرنطینه و آزمایش را افزایش داده‌اند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت: متخصصان با تجربه‌ای در سازمان فدرال نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان و رفاه انسانی روسیه (روس‌پوترب‌نادزور) مشغول به کار هستند و باید به ارزیابی‌ها و بیانیه‌های رسمی آن‌ها توجه کرد، نه به شایعات.

وی اظهار داشت:‌ این سازمان، نهاد تخصصی و مرجع در این حوزه است؛ باید به بیانیه‌های رسمی این سازمان استناد کرد، نه اینکه به شایعات یا گمانه‌زنی‌های گوناگون گوش سپرد.

بنابر این گزارش، در پی انتشار شایعاتی درباره احتمال ابتلا به طاعون در منطقه ایرکوتسک، این سازمان فدرال روسیه، تحقیقات و بررسی‌هایی انجام داد و اعلام کرد که وضعیت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در این منطقه همچنان پایدار است.

سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده که تاکنون هیچ نشانه‌ای از ابتلای افراد مرتبط با آزمایشگاه فوق مشاهده نشده و خطر شیوع بیماری برای عموم مردم در حال حاضر پایین ارزیابی می‌شود.
منبع: ایرنا

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سفارت آمریکا در روسیه روسیه آمریکا شهروندان آمریکایی طاعون سازمان جهانی بهداشت
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