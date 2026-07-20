حمله به یک کشتی جدید در سواحل شرق امارات

به گزارش تابناک، رویترز به نقل از سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داد که یک حادثه دریایی در شرق امارات رخ داده است.

این سازمان اشاره کرد که یک کشتی در فاصله ۱۷ مایل دریایی در شهر امارات هدف اصابت یک پرتاب قرار گرفته است.

سازمان مذکور بیان کرد که این حمله هیچ خسارت جانی در پیدا نداشته است.

پیش از این نیز یک کشتی یونانی در تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته بود.