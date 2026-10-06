خیز بورس برای فتح قله ۸ میلیونی؛ هجوم نقدینگی به بازار سرمایه

شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات چهارمین روز هفته با جهش ۱۸۷ هزار واحدی، به ارتفاع ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار واحد صعود کرد تا تنها یک قدم تا فتح ابرکانال ۸ میلیون واحد فاصله داشته باشد.»

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در چهارمین روز هفته، یکی از تندترین دوره‌های صعودی خود را تجربه کرد. این در حالی است که روز گذشته، سبزپوشی کم‌رمق شاخص بورس رقم خورده بود.

به گونه ای که امروز شاخص کل بورس با جهش خیره‌کننده ۱۸۷ هزار واحدی، به ایستگاه ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار واحد رسید تا تنها یک قدم تا فتح ابرکانال ۸ میلیونی فاصله داشته باشد. این رشد ۲.۴ درصدی، تنها به نماگر اصلی محدود نبود؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با پیشروی بیش لز ۴۸ هزار واحدی، در سطح ۲ میلیون و ۱۱۳ هزار واحد ایستاد تا نشان دهد بدنه بازار نیز همگام با شاخص‌سازها، شاهد تقاضای بالایی است.

سبزپوشیِ فراگیر در تالار شیشه‌ای بورس

فضای معاملات امروز، نویدبخش یک تغییر جهت جدی در استراتژی معامله‌گران بود. در شرایطی که ۹۳ درصد نمادهای بازار معادل ۸۸۱ سهم با رنگ سبز بسته شدند، خریداران دست برتر را در بازار داشتند.

در این میان، ارزش معاملات خرد به مرز ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده ورود نقدینگی تازه‌نفس به چرخه معاملات است. همچنین ارزش کل بازار بورس تهران در پایان وقت امروز به ۲۷ هزار و ۳۲۴ همت (معادل ۱۰۱.۴ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده تقویت بنیه بازار در روزهای پرنوسان اخیر است.

چرخش از «امنیت» به «ریسک»

نکته قابل تامل گزارش امروز، جابه‌جایی معنادار پول میان طبقات دارایی های بورسی است. در حالی که ۷.۷ همت پول حقیقی به بازار سهام تزریق شد، معامله‌گران ۳.۹ همت از صندوق‌های درآمد ثابت خارج کردند؛ جریانی که نشان می‌دهد پول پارک شده در دارایی‌های کم‌ریسک، در حال انتقال به سمت بازار سرمایه است.

در تفکیک گروه‌ها، گروه فلزات با جذب ۱.۳ همت بیشترین سهم را در ورود پول حقیقی داشت و پس از آن، صندوق‌های سهامی، بانک‌ها و گروه دارویی در رتبه‌های بعدی تقاضا قرار گرفتند. این در حالی است که نمادهای «فولاد»، «دوایکس»، «وپاسار»، «تکپاد» و «تابان» در صدر لیست مورد توجه حقیقی‌ها بودند.

در مقابل، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و گروه‌های سیمان و کاشی، نشان داد که بخشی از بازار همچنان در حال شناسایی سود و خروج از دارایی‌های سنتی برای چرخیدن در بازارِ پرپتانسیل فعلی است.

با توجه به فاصله اندک تا ابرکانال ۸ میلیونی، باید دید آیا بازار در معاملات فردا (آخرین روز کاری هفته) می‌تواند این مقاومت روانی را با قدرت پشت سر بگذارد یا با فشار عرضه در سقف‌های تاریخی روبرو خواهد شد و بازار مسیر اصلاح را در پیش می گیرد؟!