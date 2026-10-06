En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

خیز بورس برای فتح قله ۸ میلیونی؛ هجوم نقدینگی به بازار سرمایه

شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات چهارمین روز هفته با جهش ۱۸۷ هزار واحدی، به ارتفاع ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار واحد صعود کرد تا تنها یک قدم تا فتح ابرکانال ۸ میلیون واحد فاصله داشته باشد.»
کد خبر: ۱۳۹۷۵۳۷
| |
294 بازدید
بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در چهارمین روز هفته، یکی از تندترین دوره‌های صعودی خود را تجربه کرد. این در حالی است که روز گذشته، سبزپوشی کم‌رمق شاخص بورس رقم خورده بود.

به گونه ای که امروز شاخص کل بورس با جهش خیره‌کننده ۱۸۷ هزار واحدی، به ایستگاه ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار واحد رسید تا تنها یک قدم تا فتح ابرکانال ۸ میلیونی فاصله داشته باشد. این رشد ۲.۴ درصدی، تنها به نماگر اصلی محدود نبود؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با پیشروی بیش لز ۴۸ هزار واحدی، در سطح ۲ میلیون و ۱۱۳ هزار واحد ایستاد تا نشان دهد بدنه بازار نیز همگام با شاخص‌سازها، شاهد تقاضای بالایی است.

سبزپوشیِ فراگیر در تالار شیشه‌ای بورس

فضای معاملات امروز، نویدبخش یک تغییر جهت جدی در استراتژی معامله‌گران بود. در شرایطی که ۹۳ درصد نمادهای بازار  معادل ۸۸۱ سهم با رنگ سبز بسته شدند، خریداران دست برتر را در بازار داشتند.

در این میان، ارزش معاملات خرد به مرز ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده ورود نقدینگی تازه‌نفس به چرخه معاملات است. همچنین ارزش کل بازار بورس تهران در پایان وقت امروز به ۲۷ هزار و ۳۲۴ همت (معادل ۱۰۱.۴ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده تقویت بنیه بازار در روزهای پرنوسان اخیر است.

خیز بورس برای فتح قله ۸ میلیونی؛ هجوم نقدینگی به بازار سرمایه

چرخش از «امنیت» به «ریسک»

نکته قابل تامل گزارش امروز، جابه‌جایی معنادار پول میان طبقات دارایی های بورسی است. در حالی که ۷.۷ همت پول حقیقی به بازار سهام تزریق شد، معامله‌گران ۳.۹ همت از صندوق‌های درآمد ثابت خارج کردند؛ جریانی که نشان می‌دهد پول پارک شده در دارایی‌های کم‌ریسک، در حال انتقال به سمت بازار سرمایه است.

در تفکیک گروه‌ها، گروه فلزات با جذب ۱.۳ همت بیشترین سهم را در ورود پول حقیقی داشت و پس از آن، صندوق‌های سهامی، بانک‌ها و گروه دارویی در رتبه‌های بعدی تقاضا قرار گرفتند. این در حالی است که نمادهای «فولاد»، «دوایکس»، «وپاسار»، «تکپاد» و «تابان» در صدر لیست مورد توجه حقیقی‌ها بودند.

در مقابل، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و گروه‌های سیمان و کاشی، نشان داد که بخشی از بازار همچنان در حال شناسایی سود و خروج از دارایی‌های سنتی برای چرخیدن در بازارِ پرپتانسیل فعلی است.

با توجه به فاصله اندک تا ابرکانال ۸ میلیونی، باید دید آیا بازار در معاملات فردا (آخرین روز کاری هفته) می‌تواند این مقاومت روانی را با قدرت پشت سر بگذارد یا با فشار عرضه در سقف‌های تاریخی روبرو خواهد شد و بازار مسیر اصلاح را در پیش می گیرد؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
شاخص کل بورس بورس تهران سهامداران
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۱ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۳ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rYv
tabnak.ir/005rYv