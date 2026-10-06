توقف ناگهانی پروازها در ترکیه!
شبکه المیادین روز دوشنبه گزارش داد که پروازها در فرودگاه شانلیاورفا در جنوب ترکیه پس از دریافت تهدید بمبگذاری علیه یکی از هواپیماها متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۸۱| |
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به گزارش تابناک؛ شبکه المیادین گزارش داد که پس از دریافت تهدید بمبگذاری علیه یکی از هواپیماها، پروازهای فرودگاه شانلیاورفا در جنوب ترکیه متوقف شد.
این شبکه اعلام کرد که تمامی مسافران از هواپیمای موردنظر تخلیه شده و تیمهای امنیتی جستوجوی دقیق هواپیما را آغاز کردهاند.
منبع: ایسنا
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