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توقف ناگهانی پروازها در ترکیه!

شبکه المیادین روز دوشنبه گزارش داد که پرواز‌ها در فرودگاه شانلی‌اورفا در جنوب ترکیه پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری علیه یکی از هواپیما‌ها متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۸۱
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توقف ناگهانی پروازها در ترکیه

به گزارش تابناک؛ شبکه المیادین گزارش داد که پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری علیه یکی از هواپیماها، پروازهای فرودگاه شانلی‌اورفا در جنوب ترکیه متوقف شد.

این شبکه اعلام کرد که تمامی مسافران از هواپیمای موردنظر تخلیه شده و تیم‌های امنیتی جست‌وجوی دقیق هواپیما را آغاز کرده‌اند.
منبع: ایسنا

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توقف ناگهانی پروازها در ترکیه توقف پرواز فرودگاه ترکیه بمب گذاری فرودگاه شانلی‌اورفا
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tabnak.ir/005rY1