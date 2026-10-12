علت کمبود داروهای ضدافسردگی مشخص شد

توقف پروازهای مستقیم از هند به ایران و خودداری طرف هندی از ارسال محموله‌ها با هواپیماهای ایرانی، روند واردات داروهای افسردگی را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش تابناک؛ محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به تأمین دارو، از جمله دارو‌های مورد نیاز بیماران خاص، با قیمت‌های ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر گفت: پیشنهاد تأمین دارو با قیمت پایین‌تر، در صورت ارائه مستندات معتبر، قابلیت بررسی کارشناسی دارد. اما صرف اعلام قیمت‌های پایین‌تر، آن هم در فضای مجازی، اثبات‌کننده امکان تأمین دارو با شرایط ادعا شده نیست و به هیچ عنوان موجب اغماض یا کوتاه آمدن از الزامات قانونی، فنی و کیفی دارو نخواهد شد.

شرط مهم برای کاهش قیمت دارو

وی افزود: ارزیابی این پیشنهاد مستلزم ارائه فهرست دقیق داروها، مشخصات تولیدکنندگان، کشور مبدأ، مستندات نمایندگی یا قرارداد تأمین، پیش‌فاکتور‌های معتبر، قیمت نهایی، شرایط پرداخت و زمان تحویل است. همچنین مقایسه قیمت‌ها باید برای اقلام یکسان و با در نظر گرفتن شرایط تجاری مشابه انجام شود.

این مسئول با تأکید بر ضرورت احراز اصالت و کیفیت دارو‌ها تصریح کرد: اعتبار مجوز‌های قانونی، امکان تأمین پایدار و به‌موقع و رعایت الزامات حمل، نگهداری و عرضه نیز از معیار‌های اصلی بررسی است؛ به‌ویژه در مورد دارو‌های مورد نیاز بیماران خاص که تداوم دسترسی به آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مستندات پیگیری‌های بی‌نتیجه را ارائه کنید

هاشمی درباره ادعای پیگیری‌های چندماهه و بی‌نتیجه ماندن آن نیز گفت: از مطرح‌کننده چنین ادعا‌هایی دعوت می‌کنیم مستندات پیگیری‌های انجام‌شده، مکاتبات و درخواست‌های رسمی و جزئیات پیشنهاد تأمین دارو را برای بررسی کارشناسی در اختیار مراجع تخصصی سازمان غذا و دارو قرار دهد تا ضمن بررسی روند پیگیری‌ها، امکان عملیاتی بودن پیشنهاد و انطباق آن با الزامات قانونی، فنی و کیفی ارزیابی شود.

وی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو از پیشنهاد‌های مستند و قابل اتکا برای بهبود فرایند تأمین دارو و کاهش هزینه‌ها استقبال می‌کند و در صورت احراز شرایط قانونی، فنی و اقتصادی، امکان استفاده از ظرفیت‌های پیشنهادی قابل بررسی خواهد بود.

علت کمبود دارو‌های اعصاب و روان و ضد افسردگی

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تأمین برخی دارو‌های اعصاب و روان به‌ویژه دارو‌های ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای نیز اظهار کرد: بخش عمده‌ای از دارو‌های اعصاب و روان، به‌ویژه دارو‌های ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA)، در گروه سایکوتروپیک یا گروه سبزِ تحت نظارت هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (INCB) قرار دارند و هند یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان این اقلام در جهان است.

وی توضیح داد: پس از آغاز جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و توقف پرواز‌های مستقیم از هند به ایران، انتقال محموله‌های مرتبط با این دارو‌ها با محدودیت مواجه شد. همچنین خودداری طرف هندی از ارسال این محموله‌ها با هواپیما‌های ایرانی، روند تأمین را دشوارتر کرد.

هاشمی افزود: واردات فوریتی و استفاده از مسیر‌های غیرمستقیم توانسته است بخشی از نیاز کشور را پوشش دهد، اما این اقدامات برای تأمین کامل نیاز کافی نبوده است. از سوی دیگر، هزینه بالاتر دارو‌های وارداتی نیز فشار مضاعفی به بیماران وارد کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: وضعیت تأمین این دارو‌ها به‌صورت مستمر پایش می‌شود و اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌های موجود و بهبود روند تأمین پایدار آنها در حال پیگیری است.

منبع: مهر