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تعلیق پرواز‌های ایرفرانس به مقصد خاورمیانه!

شرکت هواپیمایی ایرفرانس در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و وخامت اوضاع امنیتی، تعلیق پروازهای خود به ریاض، دوبی و بیروت را تمدید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۴۲
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تعلیق پرواز‌های ایرفرانس به مقصد خاورمیانه!

شرکت هواپیمایی ایرفرانس تصمیم گرفت پروازهای خود به سه شهر در خاورمیانه، از جمله ریاض و دوبی را در پی وخامت اوضاع امنیتی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای به حالت تعلیق درآورد و تأکید کرد که ازسرگیری این پروازها منوط به ارزیابی مداوم وضعیت امنیتی منطقه خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، این شرکت اعلام کرد که پروازهای خود به ریاض، پایتخت عربستان را تا ۲۵ ژوئیه متوقف می‌کند، در حالی که تعلیق پروازها به دوبی در امارات متحده عربی تا ۲۸ ژوئیه ادامه خواهد داشت.

تمدید تعلیق پروازها به بیروت

ایرفرانس همچنین تصمیم گرفت تعلیق پروازهای رفت‌وبرگشت به بیروت، پایتخت لبنان را تا دوم اوت تمدید کند؛ این پروازها از اول مارس گذشته متوقف شده بود.

این شرکت در ادامه تأکید کرد که وضعیت امنیتی منطقه «به‌سرعت در حال تغییر» است و حفظ امنیت مسافران و خدمه پرواز، همچنان بالاترین اولویت در تمامی تصمیمات عملیاتی این شرکت به شمار می‌رود.

بازنگری شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در فعالیت‌های خود

تصمیم ایرفرانس همزمان با اعلام آمریکا مبنی بر اعزام جنگنده‌های بیشتر به خاورمیانه و در شرایط تشدید تنش‌ها با ایران اتخاذ شده است.

ایرفرانس همچنین به جمع شماری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی پیوسته است که پروازهای خود به کشورهای منطقه را تعلیق یا محدود کرده‌اند؛ از جمله شرکت‌هایی از آمریکا، کانادا، آلمان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و بریتانیا. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که جنگ ایران و آمریکا ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش‌ها افزایش یافته است.

تشدید رویارویی منطقه‌ای

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا رو به افزایش است و دامنه رویارویی به بیش از یک عرصه در منطقه گسترش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره توسعه عملیات نظامی و پیامدهای آن برای امنیت و ثبات منطقه را افزایش داده است.

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