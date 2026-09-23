واکنش فرودگاه نجف به شایعه توقف پروازهای ایران در حالی اعلام شده که مسئولان این فرودگاه تأکید کرده‌اند پروازها طبق برنامه‌های اعلام‌شده در حال انجام است و تاکنون هیچ دستور رسمی برای توقف آنها صادر نشده است.

واکنش فرودگاه نجف به شایعه توقف پروازهای ایران

به گزارش تابناک؛ مثنی الطالقانی، معاون مدیر اطلاع‌رسانی و روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی نجف امروز (چهارشنبه) تأکید کرد که پرواز‌های هوایی از این فرودگاه به مقصد‌های مختلف و از آنها، به‌ویژه پرواز‌های عازم ایران و پرواز از این کشور، طبق برنامه‌های اعلام‌شده ادامه دارد.

الطالقانی گفت: «فرودگاه بین‌المللی نجف به انجام پرواز‌ها طبق برنامه‌های اعلام‌شده ادامه می‌دهد و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.»

وی افزود: «فرودگاه به دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی که از سوی دولت عراق درباره پرواز‌های هوایی صادر می‌شود، پایبند است و در صورت صدور هرگونه تصمیم برای توقف پرواز‌های عازم ایران، مدیریت فرودگاه به آن پایبند خواهد بود و آن را اجرا خواهد کرد.»

الطالقانی همچنین گفت: «پرواز‌ها بسیار روان انجام می‌شود و طبق برنامه‌های اعلام‌شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی، هیچ توقفی وجود ندارد.»

وی همچنین تصریح کرد تاکنون هیچ دستورالعملی برای توقف پرواز‌ها از سوی دولت عراق، استانداری نجف یا نهاد‌های ذی‌ربط در سازمان هواپیمایی کشوری صادر نشده است.

وی تأکید کرد: «فرودگاه بین‌المللی نجف آماده اجرای هر تصمیمی است که از سوی نهاد‌های مرکزی ذی‌صلاح صادر شود و به دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا درباره توقف یا ازسرگیری پرواز‌ها پایبند خواهد بود.»

پیش از این، یک منبع امنیتی به خبرگزاری شفق نیوز اعلام کرده بود مقام‌های ایران به عراق درباره احتمال خودداری از پذیرش پرواز‌های ورودی از تمامی کشور‌ها از روز سه‌شنبه اطلاع داده بودند و امکان تمدید این تصمیم برای چند روز نیز وجود داشت.

پس از آن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی ایران طی دو روز در سراسر جهان فعالیت خود را متوقف خواهند کرد.

ممنوعیت آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران پیامد‌هایی برای آژانس‌های مسافرتی عراق به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌ها لغو پرواز‌ها یا جایگزینی حمل‌ونقل زمینی را آغاز کردند و برخی دیگر نیز در بحبوحه نبود اطلاعیه‌های رسمی، پذیرش رزرو‌های جدید پرواز‌های هوایی را متوقف کردند.

آژانس‌های مسافرتی در بغداد، نجف و الدیوانیه نسبت به تأثیر این تصمیم بر فعالیت خود هشدار دادند، به‌ویژه آنکه حمل‌ونقل هوایی بخش اصلی فعالیت آنها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سفر زمینی ممکن است برای بیماران و سالمندان گزینه دشواری باشد، زیرا مدت سفر از عراق به قم به حدود ۱۲ ساعت می‌رسد.

بخش سفر میان دو کشور تا حد زیادی به پرواز‌های هوایی برای انتقال زائران ایرانی به عتبات عراق و زائران عراقی به ایران متکی است.

منبع: شفق نیوز