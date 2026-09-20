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پروازها در فرودگاه عربستان متوقف شد

منابع رسانه‌ای عربی از وقوع انفجار‌های شدید در آسمان شهر طائف عربستان خبر دادند. صدای انفجارها در نزدیکی فرودگاه طائف به‌وضوح شنیده می شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۱۴
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فرودگاه عربستان

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های عربی اعلام کردند انفجارهای شدیدی در آسمان شهر طائف عربستان رخ داده است.

بر اساس اخبار این رسانه‌ها صدای انفجارها در نزدیکی فرودگاه طائف به‌وضوح شنیده شده است. این رسانه‌ها همچنین از توقف تردد هوایی در فرودگاه طائف عربستان خبر دادند.

رسانه عراقی «نایا» نیز خبر داد که پروازهای عربستان سعودی در پی آنچه حملات یمن خوانده شده است، فرود در فرودگاه طائف را متوقف کرده‌اند.
منبع: ایسنا

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طائف توقف پرواز انفجار عربستان پروازهای عربستان حملات یمن فرودگاه طائف
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