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شایعه توقف پروازها به عراق تکذیب شد

سازمان هواپیمایی کشوری شایعات اخیر در مورد بسته شدن پروازهای ایران به عراق را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۵۲
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پروازها

به گزارش تابناک؛ کاپیتان ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با تأیید پایداری عملیات پروازی ایران به عراق اعلام کرد که تمامی پرواز‌های کشور به مقاصد نجف و بغداد مطابق برنامه در حال انجام است.

پیشتر شایعاتی مبنی بر توقف پرواز‌های ایران به فرودگاه‌های عراق از جمله فرودگاه بصره منتشر شده بود.

شیرودی می‌گوید مسافران می‌توانند طبق برنامه اعلام‌شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی، سفر خود به این دو مقصد را انجام دهند.

مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی عنوان کرد که پرواز‌ها برقرار است و فرودگاه بصره، فرودگاه نظامی است و به دلایل مسائل داخلی عراق بسته شده است.

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سازمان هواپیمایی کشوری ابوذر شیرودی لغو پرواز پرواز ایران به عراق توقف پرواز
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tabnak.ir/005qei